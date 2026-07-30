دبي في 30 يوليو/ وام / سجلت مجموعة "تيكوم" أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم، فيما تجاوزت الإيرادات 1.5 مليار درهم بنمو 11 بالمئة، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة بلغت 97 بالمئة، واستمرار الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية، إلى جانب مساهمة خطط التوسع الإستراتيجية في تعزيز النمو.

وأقر مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الأول من العام، تأكيداً على التزامها بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وأعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز “TECOM”، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2026، مؤكدة استمرار زخم النمو الذي يعكس قوة نموذج أعمالها ومرونة محفظة أصولها المتخصصة التي تدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10 بالمئة لتتجاوز 1.2 مليار درهم، مع هامش ربح بلغ 79 بالمئة، فيما نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعة بتنوع مصادر الإيرادات وكفاءة العمليات التشغيلية.

وقال سعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن النتائج تؤكد نجاح إستراتيجية المجموعة في تحقيق التوازن بين النمو والإدارة المالية الحكيمة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الطلب المتزايد على أصول المجموعة وارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء يعكسان المكانة الرائدة لمجمعاتها المتخصصة كوجهات مفضلة للشركات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في تطوير المجمعات العشرة التابعة للمجموعة لتعزيز دورها كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في دبي.

وأظهرت النتائج القطاعية نمواً في إيرادات الأصول التجارية بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 783 مليون درهم، مع معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 96 و94 بالمئة على التوالي، فيما ارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15 بالمئة إلى 239 مليون درهم مع معدلات إشغال واحتفاظ بلغت 98 و99 بالمئة، وسجلت محفظة الأراضي الصناعية المؤجرة نمواً في الإيرادات بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 361 مليون درهم، مدعومة باستمرار الطلب وتأجير الأراضي الجديدة.

وعلى المستوى التشغيلي، شهد النصف الأول من العام افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة “هايسنس” في مدينة دبي للإنترنت، وافتتاح مركز تدريبي جراحي جديد لمعهد “مدلاب” في مجمع دبي للعلوم، إلى جانب توقيع مجموعة عبدالجليل العسماوي اتفاقية لتوسعة عملياتها في مدينة دبي الصناعية عبر مشروع يمتد على مساحة 330 ألف قدم مربعة لإنشاء أحد أوائل مصانع إنتاج وتجديد منصات حفر النفط والغاز في الدولة.

كما استضاف حي دبي للتصميم أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2026 – 2027، واستقطبت النسخة الأولى من “هاكاثون المستقبل” مشاركين من القطاع الأكاديمي ورواد الرعاية الصحية.