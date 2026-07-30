أبوظبي في 30 يوليو/ وام / شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في البرنامج الصيفي "إيجينتك فيرس" للذكاء الاصطناعي الذي يُنظم بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي، لتزويد طلبة المرحلة الثانوية بمهارات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال من خلال تجربة تعليمية تطبيقية تفاعلية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، عمل المشاركون على مدار خمسة أيام، في فرق لحل تحديات واقعية من خلال تصميم وبناء وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وطور الطلبة مشاريع مبتكرة، شملت مستشارين مهنيين، ومخططين أذكياء للدراسة، وألعاباً تفاعلية، وأدوات إنتاج القصص المرئية "فيديو"، وغيرها من التطبيقات الذكية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم في الإبداع والتفكير النقدي والتعاون وحل المشكلات.

وكان من أبرز فعاليات البرنامج "تحدي صندوق خليفة للابتكار"، الذي أتاح لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي "Agentic AI" في معالجة تحديات واقعية ترتبط بمنظومة ريادة الأعمال.

ومن خلال العمل في فرق، صمم المشاركون مستشاراً ذكياً لرواد الأعمال مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يساعد رواد الأعمال الطموحين على تحديد أهدافهم واحتياجاتهم، ويوفر لهم مسارات تعلم وتطوير شخصية تتناسب مع المراحل المختلفة لرحلتهم الريادية.

ومن خلال هذا التحدي، طبّق الطلبة المهارات التقنية التي اكتسبوها في البرنامج لتطوير حلول عملية، بما يجمع بين التعلم التطبيقي والابتكار والتفكير الريادي.

وتحت إشراف وتوجيه مدربي الذكاء الاصطناعي من أكاديمية 42 أبوظبي، اكتسب المشاركون خبرة عملية في تصميم الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر "Prompt Engineering"، والعمل الجماعي، وتطوير الأفكار، وتقديم العروض، وعرض النماذج الأولية العاملة أمام لجنة التحكيم.

ويعكس برنامج "إيجينتك فيرس" التزام أكاديمية 42 أبوظبي بإلهام الجيل القادم من المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعلم التجريبي القائم على المشاريع.

ويوفر البرنامج، الذي يُنفذ على عدة دفعات معتمدة خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، تدريباً عملياً للمشاركين على تصميم وكلاء ذكاء اصطناعي، وتطوير أنظمة متعددة الوكلاء، وتطبيق تقنيات الاسترجاع المعزز بالتوليد لمعالجة تحديات واقعية.

وينتقل المشاركون من اكتساب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي إلى بناء تطبيقات ذكية قبل عرض مشاريعهم النهائية، مما يعزز مهاراتهم التقنية والإبداعية والتعاونية.

وعند إتمام البرنامج بنجاح، يُمنح المشاركون شهادة مصغرة معتمدة من المستوى الرابع، مع استمرار دفعات إضافية متخصصة طوال فترة الصيف لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة لعدد أكبر من الطلبة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وخلال البرنامج قدم صندوق خليفة جلسة تعريفية سلطت الضوء على منظومته المتكاملة لدعم رواد الأعمال، والتي تشمل برامجه التمويلية، وخدماته الاستشارية، والمرافق المتاحة عبر "مزن هب" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعرّفت الجلسة المشاركين بمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات والفرص المتاحة للمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

وتُنفذ أنشطة البرنامج في كل من أبوظبي والعين من خلال شراكة إستراتيجية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وأكاديمية 42 أبوظبي.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتعليم التطبيقي لتزويد الشباب بمهارات المستقبل، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.