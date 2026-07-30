أم القيوين في 30 يوليو/ وام / أكدت بلدية أم القيوين حرصها على تعزيز الامتثال للمعايير الهندسية المعتمدة، والارتقاء بجودة المشاريع العمرانية، بما يواكب توجهات الإمارة نحو توفير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

وقال المهندس يوسف جاسم المنصوري، مدير قطاع الشؤون الهندسية بدائرة بلدية أم القيوين، إن البلدية تعتمد منظومة رقابية متكاملة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، تسهم في رفع مستويات الجودة والسلامة، وتعزيز الشفافية والثقة بين مختلف أطراف العمل الهندسي.

وأضاف أن البلدية تحرص على تعزيز التواصل مع المكاتب الاستشارية من خلال تقديم التوعية والإرشاد بشأن الاشتراطات والتحديثات التنظيمية، إلى جانب تنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية التي تهدف إلى معالجة الملاحظات، ورفع مستوى الامتثال، ودعم التحسين المستمر في جودة الخدمات والمشاريع الهندسية.

وفي هذا الإطار نفذت دائرة بلدية أم القيوين، حملة تفتيشية موسعة على المكاتب الاستشارية الهندسية في الإمارة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الهندسية، والارتقاء بمنظومة العمل العمراني، وضمان الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة.