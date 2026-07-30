أم القيوين في 30 يوليو/ وام / يواصل مركز شباب فلج المعلا تنفيذ برامجه النوعية ضمن فعاليات "صيف الإمارات 2026" التي تقام تحت شعار "نحو جيل أكثر جاهزية"، من خلال تنظيم سلسلة من الورش والمبادرات المجتمعية والثقافية والتدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وفي هذا الإطار، نظم المركز معرض "عطاء الخير" بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، دعماً للمبادرات الإنسانية، حيث تضمن عرض ملابس جديدة مقدمة من دور أزياء محلية بأسعار رمزية، يخصص ريعها لدعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة، في خطوة تجسد قيم التكافل والعطاء، وتشجع الشباب وأفراد المجتمع على المساهمة في العمل التطوعي والخيري.

كما شملت الفعاليات برنامج "شيف المستقبل" بالتعاون مع المجلس التنفيذي في أم القيوين، الذي أتاح للمشاركين التعرف إلى أساسيات فنون الطهي ومعايير السلامة الغذائية، إلى جانب برنامج "أضواء شبابية" الهادف إلى صقل المواهب وتنمية القدرات الإبداعية، وبرنامج الألعاب الشعبية الإماراتية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، الذي أسهم في تعريف المشاركين بالموروث الشعبي وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية.

وفي الجانب الثقافي، استضاف المركز الكاتبة والباحثة إسراء الملا، مديرة المدرسة الدولية للحكاية، لتقديم ورشة حول كتابة القصة القصيرة، تناولت أساليب بناء الفكرة وتطوير الشخصيات والحبكة القصصية، فيما تضمن محور الابتكار والتقنية ورشة متخصصة قدمتها شركة البرق، ركزت على تنمية التفكير الإبداعي وتطوير مهارات تصميم الحلول المبتكرة، إلى جانب عدد من الورش التي تناولت مهارات المستقبل والعمل الجماعي.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود مركز شباب فلج المعلا لتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في استثمار أوقات الشباب خلال الإجازة الصيفية، وتنمية قدراتهم المعرفية والعملية، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع أهداف برنامج "صيف الإمارات 2026" في إعداد جيل أكثر جاهزية وإبداعاً ومشاركة في خدمة المجتمع.