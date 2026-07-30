دبي في 30 يوليو/ وام / أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان إمارة دبي بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو وصل إلى 7.5 بالمئة.

فيما يرتفع متوسط عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى 6 ملايين و392 ألف شخص عند احتساب القادمين المؤقتين للعمل والسياحة، وذلك بالتزامن مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي.

ويعتمد المشروع على منهجية رقمية متقدمة ترتكز إلى السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية، بما يشكل نقلة نوعية في قياس الواقع السكاني، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على التخطيط واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة وسرعة، بعيداً عن أساليب التعداد التقليدية.

وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن المشروع يمثل محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن البيانات أصبحت أصلاً وطنياً وبنية تحتية استراتيجية تدعم صناعة القرار وترفع كفاءة التخطيط واستشراف المستقبل.

وأضاف أن المشروع يجسد رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على بيانات موثوقة ومحدثة بصورة لحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة وخدمات أكثر استباقية واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة النمو المستدام في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن مبادرة “سكان دبي الآن” تتجاوز توفير بيانات سكانية دقيقة ومحدثة، لتصبح أداة استراتيجية لفهم المشهد السكاني واستشراف المتغيرات ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

وأوضح أن النمو السكاني يعكس حيوية اقتصاد دبي، الذي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب استقطاب الإمارة 19.6 مليون سائح دولي ومرور نحو 96 مليون مسافر عبر مطارات دبي خلال العام نفسه، مؤكداً أن الزيادة السكانية تعكس توسع سوق العمل وارتفاع الطلب على الخدمات وتحسن جودة الحياة.

وأشار إلى أن دبي تستقطب يومياً أعداداً كبيرة من العاملين والزوار من داخل الدولة وخارجها، ما يرفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة إلى 6.392 مليون شخص، منهم أكثر من 1.812 مليون شخص موجودين بصورة مؤقتة لأغراض العمل أو السياحة أو الدراسة أو التسوق، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً في تخطيط البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات العامة.

وأكدت دبي الرقمية أن المشروع يمثل جيلاً جديداً من التعدادات السكانية، إذ يعتمد على تكامل السجلات الحكومية والبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة والتنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية وتحسين التخطيط في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل.

وجاء تنفيذ المشروع ثمرة تعاون بين عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في نموذج يعكس تكامل العمل الحكومي في تطوير منظومة بيانات سكانية متقدمة.

ويعكس التحول إلى التعداد اللحظي التطور الذي شهدته دبي في إدارة البيانات السكانية، بعد تنفيذ سبعة تعدادات سكانية تقليدية بين عامي 1975 و2005، فيما ارتفع عدد سكان الإمارة من نحو 12 ألف نسمة عام 1881 إلى أكثر من 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب 380 ضعفاً خلال 144 عاماً، ليصبح معدل النمو الحالي البالغ 7.5 بالمئة من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الإمارة، بما يؤكد مكانة دبي كواحدة من أسرع المدن العالمية نمواً وجذباً للسكان والاستثمارات والكفاءات.