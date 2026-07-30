العين في 30 يوليو/ وام / شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، جانباً من فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان العين للرطب"، التي تنظِّمها هيئة أبوظبي للتراث في "الصاروج بارك" في منطقة العين، وتستمر فعالياتها حتى 31 يوليو الحالي.

وتفقّد سموه، خلال جولته، أبرز فعاليات المهرجان ومسابقاته التي تحتفي بالإنتاج الزراعي المحلي، وتبرز مكانة النخلة في الموروث الإماراتي بوصفها إحدى ركائز الهوية الوطنية.

وشملت جولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مسابقات الرطب والفواكه، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات التحكيم والمعايير المعتمدة في تقييم المشاركات، وما تشهده المسابقات من إقبال يعكس حرص أصحاب المزارع على الارتقاء بجودة الإنتاج والمحافظة على أصناف النخيل المحلية.

كما زار سموه أجنحة الجهات المشاركة، والسوق التراثي، وسوق الرطب، وركن الحرف التقليدية، والأسر المنتجة، وتابع جانباً من عروض الفنون التراثية المصاحبة للمهرجان.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية المهرجانات الزراعية والتراثية في صون الموروث المرتبط بالنخلة، وتعزيز حضوره في المجتمع، وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية.

وأشار سموه إلى دور هذه المهرجانات في تشجيع المزارعين على تطوير الإنتاج، ودعم استدامة القطاع الزراعي، بما ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة في المحافظة على الإرث الوطني وتعزيز قيم العمل والإنتاج.

ورافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في جولته، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث؛ وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة؛ وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة؛ وعددٌ من كبار المسؤولين.