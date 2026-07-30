دبي في 30 يوليو/ وام / خرجت القيادة العامة لشرطة دبي، 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي حضره معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي.

وتمكن البرنامج على مدار 9 سنوات "من 2018 إلى 2026"، من تخريج 10 آلاف و792 طالباً وطالبة من 175 جنسية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز قيّم الولاء والانتماء للنشء عبر مبادرات مُستدامة تُساهم في صقل شخصياتهم، وخلق جيل واعٍ على قدر كبيرة من المسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

ويأتي حفل التخريج ضمن جهود مركز حماية الدولي المُشرف على "البرنامج الصيفي الطلابي"، والذي استفاد من جهوده المُختلفة على مدار 9 أعوام 905 آلاف و976 طالباً وطالبة، إضافة إلى 629 ألفاً و396 من أولياء الأمور، و8650 مُعلماً في المدارس الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة المُستفيدة من هذه الجهود 271 مدرسة.

وأُقيم حفل التخريج في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "صيفنا أمن وسعادة..ابتكار وقيادة"، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حضر الحفل سعادة اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، وسعادة آمنة عبدالرحمن آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم "بالإنابة" بوزارة التربية والتعليم، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وسعادة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وأولياء الأمور.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري إنه تماشياً مع توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في المحافظة على المجتمع، وترسيخ الوعي فيه وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء، إلى جانب تحقيق توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ منظومة القيّم التي يقوم عليها مجتمع إمارة دبي، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي بشكل دائم تنفيذ مبادراتها المُستدامة في هذا الشأن، ومنها الدورات الصيفية التي ينظمها مركز حماية الدولي في كل عام لطلبة المدارس.

وأضاف معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تفتخر بمستوى أداء الطلبة المُشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، مُشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية وتُنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كافة أطراف المنظومة التعليمية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يُطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية، لنتمكن معاً من إعداد جيل المستقبل.

وأوضح العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن عدد المستفيدين من برامج حماية الدولي في قنوات التواصل الاجتماعي من العام 2018 إلى العام 2026، بلغ 102 مليون و161 ألفاً و342 مستفيداً، بينما بلغ عدد المحاضرات المُنفذة للطلاب وأولياء الأمور 1981 محاضرة، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية المُنفذة 788 فعالية، وتنظيم 103 معارض توعوية، وتنفيذ 76 مسابقةً تفاعليةً، وبلغ عدد الزيارات والدورات والحملات 135.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية من أولياء الأمور ارتفع من 51 مستفيداً في العام 2018 إلى 629 ألفاً و345 مستفيداً في العام 2026، مشيراً إلى أن نسبة التَحسن في سلوك الطلاب من وجهة نظر أولياء الأمور بلغ 96.9%، فيما بلغت نسبة الرضا عن برامج الدورات الصيفية 95.3%.

من جانبه أوضح العميد المعمري أن العدد الإجمالي في البرنامج الصيفي الطلابي لهذا العام بلغ 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية، منهم 810 ذكور و595 اناث، انضموا إلى التدريبات والدورات في 28 مركزاً تدريبياً، ومثلوا 65 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 627 والوافدين 778.

وبين أن الدورة الصيفية استمرت لمدة 29 يوماً وبلغ عدد ساعاتها 174 ساعة تدريبية بمشاركة 16 إدارة عامة و8 مراكز شرطة، بمشاركة 45 مُحاضر و44 مُدرب عسكري و27 مُدرب مدني، و8 مُدربي غوص، و31 مُشرفاً، و40 متطوعاً، وبمشاركة 5 مخيمات للجهات الحكومية الأخرى.

واختتم الحفل بعرض عسكري للطلبة شمل تشكيلات ومسيراً عسكرياً بطيئاً ومعتدلاً، إلى جانب عروض استعراضية، كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول الدورات الصيفية خلال 9 أعوام الماضية، ثم قاموا بجولة في المعرض المصاحب الذي اشتمل على صور الدورات الصيفية الماضية.