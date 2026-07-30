عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

عجمان في 30 يوليو/ وام / افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل"، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، وبجوائز مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يواصل برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أداء رسالته كونه منصة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالموروث الوطني وتحويله إلى رافد للتنمية المستدامة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان، إلى أن دعم وتمكين المزارعين والنحالين يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة القطاع الزراعي بوصفه أحد ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مثمناً جهود المزارعين والنحالين والمنتجين المحليين في تنمية الإنتاج الوطني وترسيخ الممارسات المستدامة.

وأشاد سموه بالتطور المتواصل للمهرجان وتنوُّع برامجه، وما يوفّره من مساحة تجمع بين التراث والمعرفة والتجارب المجتمعية، بما يعزز حضور عجمان وجهةً سياحية وثقافية تحتفي بأصالة الموروث الإماراتي.

وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، وممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركين في المهرجان.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة على أبرز الأجنحة والمنصات المشاركة، واطلع سموه على ما تقدمه من أجود أصناف الرطب والعسل والحمضيات والمنتجات الزراعية المحلية.

كما استمع سموه إلى شرح من المشاركين حول الممارسات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل وتربية النحل، وجهودهم للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي ودعم استدامة القطاع الزراعي.

وتشهد نسخة 2026 من المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة، ويضم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية والترفيهية الموجهة إلى مختلف أفراد المجتمع.

كما تشهد مشاركة خليجية وعربية، ما يعكس المكانة المتنامية للمهرجان كمنصة إقليمية رائدة تحتفي بالإنتاج الزراعي والتراثي، وتعزز التواصل الثقافي بين الشعوب.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يمثل اليوم أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، وإبراز جودة المنتجات المحلية، بما يعكس مكانة عجمان في دعم المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة.

وأضاف: نسعى في كل دورة من المهرجان إلى توفير منصة تجمع المزارعين والنحالين والمنتجين والجمهور، وتدعم تبادل المعرفة والخبرات، وفتح فرص جديدة للنمو، وترسيخ مكانة المهرجان وجهةً سنوية تحتفي بالتراث والإنتاج الوطني".

حضر افتتاح المهرجان الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن عبد العزيز بن حميد النعيمي.

ويقدم المهرجان على مدى خمسة أيام تجربة مجتمعية متكاملة، تجمع بين المعرفة والترفيه والتسوق من خلال مسابقات الرطب والعسل والفاكهة التي تستعرض أجود المنتجات المحلية، إلى جانب منصات بيع وعرض المنتجات الزراعية والغذائية والتراثية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن النسخة الـ 11 ثمرة لجهود متواصلة لتطوير المهرجان من حيث المحتوى والتنظيم والشراكات، بما يعزز قيمته للمشاركين والزوار، ويرسخ حضوره ضمن أبرز الفعاليات المتخصصة الهادفة إلى صون الإرث الزراعي والثقافي لدولة الإمارات، والإسهام في تحقيق توجهات القيادة الرشيدة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأضاف: نواصل العمل على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين المنافسات النوعية والفعاليات الثقافية والتراثية والتوعوية التي تثري تجربة الزوار، وتوسع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزّز إسهام المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والثقافية في الإمارة.

وتتواصل فعاليات المهرجان يومياً في قاعة الإمارات للضيافة حتى 3 أغسطس 2026، مستقبلةً الزوار ضمن أجواء تراثية ومجتمعية تحتفي بأجود المنتجات المحلية، وتبرز ثراء الموروث الزراعي الإماراتي ومكانته في الهوية الوطنية.