رقم قياسي جديد لتأسيس الشركات الجديدة في النمسا

فيينا في 30 يوليو/ وام / شهدت النمسا زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة الجديدة، وسجلت رقماً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث جرى تسجيل تأسيس 21,718 مشروعًا تجاريًا، بزيادة بلغت 4.5%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت غرفة الاقتصاد النمساوية "WKÖ"، أن العام الماضي 2025، شهد تأسيس 39,978 مشروعًا تجاريًا جديدًا، مسجلاً زيادةً ملحوظة مقارنة بالرقم القياسي المسجل لعام 2024، الأمر الذي يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لتأسيس الشركات في النمسا.

وأجرت غرفة الاقتصاد النمساوية دراسة حول دوافع بدء الأعمال التجارية، والأسباب الكامنة وراء تأسيس الشركات الجديدة، أظهرت نتائجها أن نحو 67.9% من المشاركين يفضلون أن يكونوا أصحاب أعمالهم الخاصة، بينما يرغب 67.6% في تحقيق مزيد من المرونة في إدارة أوقاتهم، ويتطلع 62.3% إلى تحمل مسئوليات أكبر.