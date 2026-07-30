الشارقة في 30 يوليو / وام / اختتمت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة البرنامج التدريبي الصيفي "رحلة مهندسي المستقبل 2026"، الذي أقيم تحت شعار "اكتشف الهندسة.. وابنِ المستقبل"، بمشاركة 32 طالباً وطالبة من طلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وذلك في إطار جهودها لتنمية المواهب الوطنية وتعزيز اهتمام الطلبة بالتخصصات الهندسية والعمرانية.

وأكد سعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أن البرنامج يجسد حرص الدائرة على الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال تعريفهم بالتخصصات الهندسية وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب خبرات عملية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة في إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن البرنامج يوفر بيئة تدريبية تفاعلية تحاكي واقع العمل الهندسي، بما يساعد الطلبة على اكتشاف ميولهم المهنية، وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، واستكشاف الفرص المستقبلية في مختلف التخصصات الهندسية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية والأنشطة التفاعلية والزيارات الميدانية، إلى جانب لقاءات مع مهندسي وخبراء الدائرة، بهدف ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، وتعريف المشاركين بأبرز مجالات التخطيط العمراني والهندسة، وإثراء معارفهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مدن المستقبل.