الشارقة في 30 يوليو / وام / اختتم "بيت الحكمة" في الشارقة اليوم مخيمه الصيفي "رحلة حول العالم" مقدماً للأطفال برنامجاً تعليمياً وترفيهياً يجمع بين الفنون والحرف والألعاب التقليدية والطهي والحكايات والأنشطة الحركية وأتاح لهم التعرف إلى ثقافات دول متعددة من خلال التجربة والمشاركة.

واستلهمت فكرة المخيم من كتاب "تذكرة حول العالم" الذي يتتبع رحلة طفل بين قارات العالم ويعرف القراء ببيئات الدول وعاداتها ولغاتها وأطعمتها وجغرافيتها وحياتها البرية ومعالمها.

وصُممت تجربة المخيم على هيئة رحلة تبدأ من محطة مطار مصغرة يتسلم فيها الأطفال حقيبة سفر وجوازاً وبطاقة صعود وتذكرة وعملة رمزية ثم ينتقلون بين خريطة تفاعلية للعالم وركن للصور والأزياء وسوق للتذكارات ومكتب بريد لكتابة البطاقات ومنطقة للاكتشاف الثقافي واستوديو للفنون والحرف واختتم كل يوم بختم جوازات الأطفال بعد التعرف إلى الدولة المخصصة لذلك اليوم والمشاركة في ورشة فنية ونشاط ثقافي وأسئلة تفاعلية.

وتوزعت محطات الرحلة على بيرو ومدغشقر وإندونيسيا وكولومبيا وتركيا وإثيوبيا وألمانيا وفلسطين وشملت أنشطتها صنع أقنعة مستوحاة من الحياة البرية في مدغشقر وطائرات بالي الورقية وفوانيس الفسيفساء التركية وأعمالاً مستوحاة من التطريز الفلسطيني إلى جانب الرسم بالقهوة وصنع الساعات والمجسمات وتجارب الطهي والرقص والألعاب الشعبية.