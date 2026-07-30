أكاديمية الشارقة الإعلامية تختتم النسخة العاشرة من برنامج إعلامي المستقبل

الشارقة في 30 يوليو / وام / اختتمت أكاديمية الشارقة الإعلامية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون فعاليات النسخة العاشرة من برنامجها التدريبي الصيفي «إعلامي المستقبل» في حفل أقيم اليوم بمنطقة الجادة في الشارقة.

حضر الحفل سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومديرو الإدارات والمشرفون على البرنامج إلى جانب الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

وشكّل الحفل محطة ختامية لبرنامج تدريبي امتد من 13 إلى 30 يوليو الجاري مستهدفا 150 طالباً وطالبة من فئة الناشئة تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً بهدف تنمية مهاراتهم الإعلامية وإعداد جيل يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

وتوزع المشاركون على ثلاثة مواقع تدريبية داخل الإمارة بواقع 100 طالب في مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون و50 طالباً في قناتي الشرقية من كلباء والوسطى من الذيد بما أتاح لهم خوض تجربة تدريبية داخل بيئات إعلامية واقعية.

وركز البرنامج على مواكبة أحدث التقنيات في صناعة الإعلام من خلال ورش متخصصة شملت التقديم التلفزيوني والعمل الإذاعي والتصوير والمونتاج باستخدام الأجهزة الذكية والمونتاج الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام إلى جانب تدريب عملي داخل الاستوديوهات وفي مواقع تحاكي بيئة العمل الإعلامي.

وقالت شيماء عبد الله عبد الرحيم مديرة أكاديمية الشارقة الإعلامية إن الطلبة خاضوا تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي مع التركيز على المهارات الإعلامية المستقبلية وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التحولات التي يشهدها الإعلام.

وأشارت إلى أن البرنامج يسهم في اكتشاف المواهب الإعلامية في سن مبكرة وصقلها عبر التدريب المباشر داخل بيئة مهنية بما يعزز الثقة بالنفس وروح العمل الجماعي لدى المشاركين.

وأكد عدد من الطلبة المكرمين أن التجربة منحتهم فرصة لاكتساب مهارات عملية في التقديم والإلقاء والتصوير وصناعة المحتوى والتعرف إلى طبيعة العمل الإعلامي عن قرب معربين عن شكرهم لأكاديمية الشارقة الإعلامية وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على ما وفرته لهم من تجربة تدريبية ثرية أسهمت في تنمية مواهبهم وتعزيز طموحاتهم المهنية.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج وتكريم الطلبة والمدربين والمشرفين تقديراً لجهودهم في إنجاح النسخة العاشرة من برنامج «إعلامي المستقبل» الذي يواصل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز البرامج التدريبية الموجهة للناشئة في المجال الإعلامي.