أبوظبي في 30 يوليو/ وام / حققت مجموعة "إي آند" نموًّا ملحوظًا في إيراداتها الموحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 38.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانعكس هذا الزخم الإيجابي بشكل مباشر على صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة لتصل إلى 6 مليارات درهم، مسجلةً نموًّا بنسبة 2.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد أثر تسوية شركة "اتصالات المغرب" وعائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة "خزنة" خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي سياق متصل، بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 17.7 مليار درهم بزيادة 13.1% على أساس سنوي، مما أثمر عن هامش أرباح بلغت نسبته 46.5%، وكان هذا الأداء المالي مدعومًا بنموٍّ مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، والتي ارتفعت بنسبة 30.4%، لتصل إلى 251.5 مليون مشترك، كما سجَّل عدد مشتركي "إي آند الإمارات" نحو 16.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يجسِّد الإقبال المتزايد من العملاء على محفظة الخدمات والحلول التي تقدِّمها المجموعة، ونجاحها في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وصياغة تجارب رقمية فريدة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي تخدم الأفراد ومؤسسات الأعمال بكفاءة عالية.

وبعد مراجعة إستراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات المجموعة الدولية، عقب نهاية الربع الثاني، أتمَّت "إي آند" عمليةَ بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون بنجاح.

وحقَّقت الصفقةُ إجماليَّ عائداتٍ نقديةٍ لمجموعة "إي آند" بقيمة 21.9 مليار درهم، كما حققت عائدًا نقديًّا صافيًا قدره نحو 4.8 مليار درهم، كما استكملت "إي آند" عملية بيع 12.5% من حصتها البالغة 50.03% في كريم تكنولوجيز إلى أوبر، مقابل قيمة إجمالية بلغت 367 مليون درهم.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند"،، إن نتائجنا اليوم تؤكِّد أن المجموعة تسير بخُطًى ثابتةٍ نحو قيادة المستقبل الرقمي، لقد نجحنا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية بمرونة، واستطعنا تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية ومستدامة لنمو أعمالنا.

وأضاف معاليه أن الأداء المالي الذي حقَّقناه في النصف الأول من عام 2026 يعكس نجاح إستراتيجيتنا القائمة على متانة محفظة الأعمال الأساسية للمجموعة، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية التكنولوجية والحلول الرقمية المتقدمة، وهو ما منحنا أساسًا صلبًا يضمن مواصلة تحقيق النمو، ويؤكد تفوُّقنا في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحقيق إيراداتٍ موَحَّدَةٍ بلغت 38.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2026.

وقال إن التقييم المستمر والدقيق لاستثماراتنا الدولية أحد الركائز الأساسية التي نحافظ من خلالها على القوة المالية للمجموعة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة وعائد للمساهمين.

وأضاف معاليه أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ورؤيتها، ستواصل "إي آند" أداء دورها في تشكيل المشهد الرقمي، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وسوف نمضي قُدمًا في تعزيز مكانتنا واستشراف آفاقٍ تكنولوجية جديدة، مستندين إلى أسُسٍ مَتِينَةٍ؛ لضمان استدامة النمو، وتأكيد دورنا القيادي بوصفنا شريكًا موثوقًا في تمكين التحول الرقمي الشامل، وتقديم ابتكارات تدعم مكانة الدولة على خريطة التكنولوجيا العالمية.

من جانبه، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، إن "إي آند" أثبتت خلال النصف الأول من عام 2026 قوةَ نموذجها التشغيلي، وقُدرتها العالية على التكيف، ويعود الفضل في تحقيقنا لهذه النتائج للإدارة الاستباقية للمخاطر، وتنوع محفظتنا الاستثمارية بين قطاعات الاتصالات والحلول الرقمية المختلفة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكَرة، مما يعزز ثقة المساهمين في قدرتنا على قيادة المستقبل الرقمي.

وأضاف أن إستراتيجيتنا في تحقيق النمو المستدام تعتمد على قدرتنا في تعزيز النموذج التشغيلي وتحسينه بالشكل الذي يضمن مواءمة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستيعابها، وتحقيق عوائد قوية تعكس كفاءة إدارة رأس المال، والمرونة في تدوير الأصول، إن مركزنا المالي القوي يمنحنا القدرة على اقتناص الفرص الواعدة ومواصلة تطوير بنية تحتية رقمية تخدم المستقبل.