بروكسل تدشن خطة بـ 30 مليار يورو لإنشاء 7 مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي

بروكسل في 30 يوليو/ وام / أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم ، دعوة لتقديم مشاريع تهدف إلى إنشاء حتى سبعة مصانع عملاقة "Gigafactories" للذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وتسعى بروكسل من خلال هذه المبادرة إلى حشد استثمارات تتجاوز 30 مليار يورو، تجمع بين التمويل العام والحرص على جذب أراس المال الخاص، لتزويد التكتل بالتجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج متقدمة من هذه التكنولوجيا.

وتتوقع المفوضية تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات يورو من التمويلات الأوروبية والوطنية، بهدف استقطاب 20 مليار يورو إضافية على الأقل من الاستثمارات الخاصة.

ومن المخطط أن تكون هذه المنشآت الجديدة المتقدمة المورد الأساسي والداعمة لكل من الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، ومراكز البحوث، والجامعات، والإدارات العامة، لتطوير وتدريب وتشغيل أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتفتح المفوضية باب المشاركة أمام تحالفات تضم شركات ومؤسسات عامة ومستثمرين، حيث يمكن للمشاريع أن تُقام في دولة عضو واحدة أو تُوزع على عدة دول داخل الاتحاد، على أن تُخضع جميع الطلبات لعملية تقييم تنافسية وفق معايير الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وسيجري تنظيم الموارد المالية عبر "المشروع المشترك للحوسبة عالية الأداء في أوروبا - EuroHPC JU"، الذي يضم 18 دولة عضوًا من بينها إسبانيا، للقيام بشراء مشترك لصلاحيات وقدرات الحوسبة من المصانع العملاقة التي سيتم اختيارها.

كما تحدد المبادرة مسارين للدعم المالي؛ يشمل الأول تقديم تمويل أوروبي يصل إلى 500 مليون يورو لكل منشأة، بينما يتيح المسار الثاني الوصول إلى مليار يورو للمشروع الواحد، تُوزع على مرحلتي التطوير المقررتين.

وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل توقيع خطابات نوايا مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى: "إيه إم دي - AMD"، و"نيفيديا - NVIDIA"، و"كوالكوم - Qualcomm"، لتسهيل حصول التحالفات المُختارة على المكونات والأجهزة الحاسوبية الفائقة اللازمة، وهو ما يأتي إثر الاتفاق التجاري المُبرم مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن.

هذا وسيبقى باب تقديم الطلبات مفتوحًا حتى 12 نوفمبر المقبل، على أن تتخذ المفوضية قرارات الترسية النهائية في أوائل عام 2027، تمهيدًا للبدء الفعلي في أعمال بناء أولى المصانع العملاقة خلال العام نفسه.

-سر-.