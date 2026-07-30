"جمعية الإمارات للمكتبات" تبحث تعزيز التعاون مع "المكتبة الوطنية الأردنية"

الشارقة في 30 يوليو/ وام / بحثت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مع دائرة المكتبة الوطنية في الأردن سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالمكتبات والمعلومات بما يسهم في تطوير العمل المكتبي والمعلوماتي وترسيخ مفاهيم الابتكار والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتعزيز التكامل العربي في مجالات حفظ المعرفة وصون التراث الوثائقي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برئاسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية مع فراس الضرابعة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية في الأردن خلال زيارته الأردن التي تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي في مجالات المكتبات والمعلومات.

واطّلع الوفد على أبرز مهام دائرة المكتبة الوطنية ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي الأردني إلى جانب خدماتها في مجالات الإيداع القانوني والأرشفة الورقية والرقمية وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين والمهتمين فضلًا عن جهودها في تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي وأفضل الممارسات المهنية.

كما استمع الوفد إلى عرض تناول أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها دائرة المكتبة الوطنية في مجالات حفظ الوثائق وتعزيز الوصول إلى المعرفة ونشر الوعي بأهمية التراث الوثائقي إلى جانب جهودها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية.

وأكد فهد المعمري أن الزيارة جاءت في إطار حرص الجمعية على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العربية المتخصصة بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف ويدعم تطوير قطاع المكتبات والمعلومات ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات إدارة المعرفة والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات المؤسسية يسهم في تبادل أفضل الممارسات وإطلاق مبادرات نوعية تخدم العاملين في قطاع المكتبات والمعلومات وتدعم جهود حفظ التراث الوثائقي وصونه بما يعزز حضور المؤسسات العربية في المشهد المعرفي والثقافي.