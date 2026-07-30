عجمان في 30 يوليو/ وام / حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، المؤسسة الطبية التي تعمل تحت إشراف المكتب الطبي والتابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط، على الاعتراف المرموق كمركز دولي للتميّز "CoE" من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية "ACHS International" عن مستشفى النساء والأطفال التابع لها في تخصصات أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المدينة الطبية المتواصل بتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومتكاملة ومتمحورة حول المريض للنساء وحديثي الولادة والأطفال في مختلف أنحاء الإمارات الشمالية.

ويعكس هذا الاعتراف امتثال المستشفى بالمعايير الدولية المرجعية في مجالات الجودة السريرية، وسلامة المرضى، والحوكمة، والتحسين المستمر.

ويخدم مستشفى النساء والأطفال حالياً أكثر من 1,326 مريضاً سنوياً، بما يجسد دوره الحيوي في دعم صحة النساء وحديثي الولادة والأطفال في إمارة عجمان والإمارات الشمالية كما يعزز هذا الإنجاز رؤية مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان الرامية إلى توفير خدمات رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية، تتسم بالتكامل والشمولية والتنسيق، وتلبي احتياجات المرضى في مختلف مراحل الحياة.

وقال خميس المنصوري، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان: يجسد حصول مستشفى النساء والأطفال على اعتراف المركز الدولي للتميّز التزام المدينة الراسخ بالجودة وسلامة المرضى والرعاية المتمحورة حول المريض ونواصل مساعينا نحو تقديم أعلى مستويات الرعاية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال من خلال تطبيق حوكمة سريرية فعّالة، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

ويقدم مستشفى النساء والأطفال مجموعة متكاملة من الخدمات في تخصصات التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال، تشمل خدمات الولادة ورعاية حالات الحمل عالية الخطورة، وفحوصات صحة المرأة وتقييم الخصوبة، وطب حديثي الولادة وطب الأطفال، وخدمات طوارئ الأطفال والرعاية الحرجة، إلى جانب مجموعة من التخصصات الدقيقة في جراحة الأطفال، وطب الغدد الصماء، وطب الأعصاب، وطب الجهاز الهضمي، وطب القلب للأطفال. وخلال عام 2025، تعامل المستشفى مع 2,216 حالة ولادة وحمل عالي الخطورة، وسجل 34,078 زيارة إلى قسم طوارئ الأطفال.

ويخدم المستشفى الأمهات الحوامل والنساء وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين وعائلاتهم، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم أطباء وممرضين واخصائيي رعاية صحية مساندة وخبراء جودة، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة وسلسة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمسارات السريرية الموحّدة.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة سلسلة من مبادرات الجودة التي شملت تطوير العمليات السريرية، وتعزيز أطر الحوكمة، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وإجراء تدقيقات داخلية منتظمة، والمراقبة المستمرة لمخرجات المرضى.

وتُقدَّم هذه الخدمات بدعم من 57 طبيباً و155 ممرضاً وممرضة، إلى جانب الكوادر المساندة من الاختصاصيين الصحيين والإداريين المكرسين لدعم صحة المرأة والطفل.