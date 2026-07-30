"بيت الخير" تعزز التبرع السريع بـ 150 حصالة ذكية

دبي في 30 يوليو/ وام / أعلنت جمعية "بيت الخير" عن بدء تنفيذ مبادرة جديدة لتعزيز سهولة وسرعة التبرعات من خلال توزيع 150 حصالة ذكية على عدد من منافذ البيع وصناديق الدفع "الكاشيرات" في المحلات التجارية بإمارة دبي والإمارات الشمالية بما يتيح للمتسوقين المساهمة الفورية في دعم المشاريع الخيرية بمجرد إتمام عمليات الشراء.

وتوفر الحصالات الذكية خيارات تبرع مبسطة بقيمتي 5 دراهم و20 درهماً مخصصة لدعم مشروعي الصدقة اليومية والوقف الخيري وهما من المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة وإقبال واسع من المحسنين لما تقدمه من أثر مستدام في خدمة الفئات المستحقة وتعزيز ثقافة العطاء اليومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتطوير قنوات التبرع والوصول إلى أفراد المجتمع بوسائل مبتكرة تواكب التطور التقني وتوفر تجربة تبرع أكثر سهولة ومرونة بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في العمل الخيري، حيث يعمل قسم تقنية المعلومات على توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل الخيري وجعل التبرع أكثر سهولة وسرعة وتشكّل الحصالات الذكية إحدى المبادرات التي تجمع بين الابتكار والبساطة إذ تتيح للجمهور المساهمة في مشاريع الجمعية خلال لحظات وبطريقة ميسّرة.

من جانب آخر قام قسم تقنية المعلومات مؤخراً بإعادة تصميم وتهيئة عدّة شاشات إدارية وفق أحدث المتطلبات التقنية لتكون جاهزة للتطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار وذلك ضمن جهود القسم في دعم التحول الرقمي للجمعية.