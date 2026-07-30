دبي في 30 يوليو/ وام / يشارك 15 فريقاً في منافسات النسخة الأولى من بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، التي ينظمها حرس الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس المقبل على صالة مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، تحت شعار "كن مع النخبة".

جاء الإعلان عن البطولة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة اليوم بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور سعيد آل علي رئيس اللجنة المنظمة، وشمسة الشحي المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهتين وممثلي الفرق المشاركة.

وأكد سعيد آل علي أن البطولة تأتي ضمن مبادرة رياضية تعكس حرص وزارة الدفاع وقيادة حرس الرئاسة على تعزيز المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن تنظيمها يجسد التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في توظيف الرياضة لترسيخ القيم الوطنية وتحفيز الشباب على خدمة الوطن، موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء، وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجمع ند الشبا الرياضي، على تعاونهم في إنجاح المبادرة.

من جانبها، أكدت شمسة الشحي أن مشاركة اتحاد الإمارات لكرة القدم في تنظيم البطولة تنطلق من إيمانه بأهمية تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، ودعم مسيرة الرياضة الإماراتية وترسيخ قيمها الإيجابية في المجتمع، مشيرة إلى أن التعاون مع حرس الرئاسة يجسد رؤية مشتركة لاستخدام الرياضة وسيلة للتواصل مع الشباب وتعزيز قيم الانتماء وخدمة الوطن، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتحقيق البطولة لأهدافها.

وأكد يوسف البلوشي نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة، اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، مشيراً إلى إعداد برنامج مصاحب يتضمن فعاليات جماهيرية وجوائز للجمهور طوال أيام البطولة، إلى جانب إقامة مباراة استعراضية تجمع نخبة من نجوم كرة القدم السابقين واللجنة المنظمة قبل المباراة النهائية.

وشهد المؤتمر إجراء قرعة البطولة بمشاركة نجمي منتخب الإمارات السابقين محسن مصبح وبخيت سعد، وأسفرت عن توزيع الفرق المشاركة على 5 مجموعات تضم كل منها ثلاثة فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق "دي فوتسال"، و"كابيتال ولفز"، و"لازيو إف سي"، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق "حي"، و"الإعصار"، و"أسود الأطلس".

وجاء في المجموعة الثالثة كل من "بيرنجريف يونايتد"، و"دبي الصحية"، و"كابيتانو"، بينما ضمت المجموعة الرابعة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، و"زعبيل"، وشرطة دبي، فيما ضمت المجموعة الخامسة "النادي المصري"، و"الماس تيم"، و"العالمي".

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة البطولة وفق برنامج مكثف يمتد على مدار أربعة أيام متتالية، على أن يشهد اليوم الختامي المباراة الاستعراضية، قبل إقامة المباراة النهائية وتتويج الفائزين في التاسع من أغسطس المقبل.