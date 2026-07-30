دبي في 30 يوليو/ وام / أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تسيير الدفعة الرابعة من رحلات عمرة المسلمين الجدد والتي تضم 25 معتمرًا من المهتدين الجدد وذلك برعاية كريمة ودعم سخي من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي".

يرافق وفد المعتمرين نخبة من الكوادر الإشرافية والوعظية وعدد من المؤثرين حيث ترأس الوفد خالد العلماء أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية الذي حرص على متابعة مختلف تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها من مطار دبي الدولي وحتى عودة المشاركين بسلامة الله إلى أرض الوطن تأكيدًا على التزام الجمعية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الشاملة للمعتمرين طوال رحلتهم الإيمانية.

وقال سعادة المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية إن تنظيم هذه الرحلة يمثل رسالة مودة وتآخٍ نبعث بها إلى إخوتنا المهتدين الجدد، مشيراً إلى أن دبي الخيرية تؤمن بأن رسالتها لا تقتصر على الدعم المادي فحسب بل تمتد لتشمل الرعاية الروحية والتعليمية التي تضمن للمهتدي الجديد فهمًا عميقًا وشاملًا لمناسك دينه مما يمهد الطريق لاندماجه الإيجابي والفاعل في نسيج المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية ضمن منظومة البرامج التأهيلية والتربوية التي تحرص جمعية دبي الخيرية على تنفيذها بانتظام بهدف احتضان المسلمين الجدد ومساعدتهم على الاندماج السلس في المجتمع الإسلامي من خلال معايشة التجارب الروحية المباشرة التي ترسخ في قلوبهم مبادئ الاعتدال والتسامح والمحبة.