"منتخب الجودو" يخوض 50 نزالا في ملتقى الاتحاد الدولي بطشقند

طشقند في 31 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، عن خوض منتخبنا الوطني 50 نزالا مع المنتخبات المشاركة في الملتقى التدريبي الدولي المقام حاليا بالمجمع الأولمبي في العاصمة الأوزبكية طشقند والذي يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد أن الملتقى الدولي، الذي ينظمه اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، يشهد مشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون المنتخبات العالمية للفئات السنية، بجانب نخبة من خبراء التدريب.

وأشار إلى المستويات الفنية المميزة للاعبين المشاركين وهم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد مسعود، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد العويس ( نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).

من جانبه قال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إن المعايشة الفنية القيمّة بإشراف الاتحاد الدولي تتيح للاعبي المنتخب فرصة التعلم وتطوير القدرات بوجود فريق استثنائي من المدربين والأبطال العالميين، موضحا أن الملتقى يعد من أبرز المبادرات التطويرية للاعبي الجودو الشباب، استعدادا لمشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026".