23 % نموا في صافي أرباح "بروج" خلال الربع الثاني

أبوظبي في 31 يوليو/ وام/ سجلت "بروج بي إل سي"، المتخصصة في مجال البتروكيماويات وتوفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بلغ 701 مليون درهم "191 مليون دولار" خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 573 مليون درهم "156 مليون دولار" خلال الربع الأول من العام بزيادة وصلت إلى نحو 23%، مدعوماً بأحجام مبيعات بلغت 0.9 مليون طن.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 20% إلى 5.16 مليار درهم "1.4 مليار دولار"، مقابل 4.41 مليار درهم "1.2 مليار دولار" خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بفضل مرونة العمليات التشغيلية والتجارية للشركة.

وأفادت الشركة بأن تحقيق نتائج مالية مرنة خلال الربع الثاني من 2026، يؤكد قوة عملياتها التشغيلية، ومرونة سلاسل الإمداد، والالتزام بنهج مالي منضبط، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وأكدت الشركة أنها نجحت في استعادة الجاهزية التشغيلية بشكل كامل لجميع الأصول المتأثرة، عقب الحادث الذي وقع في مدينة الرويس الصناعية بتاريخ 5 أبريل الماضي، وذلك قبل الموعد المخطط، حيث تم إنجاز أعمال الإصلاح مع نهاية شهر يونيو الماضي، كما نجحت الشركة في شحن كامل الكميات المنتجة خلال هذا الربع، بالإضافة إلى شحن كميات إضافية من المنتجات المخزَّنة.

واستفادت الشركة من ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من 2026، مدفوعة بتحسن الأسعار العالمية للبولي أوليفين وتحقيق منتجات "بروج" المتخصصة لعلاوات سعرية قياسية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن "بروج" نجحت في تحقيق نتائج مالية مرنة خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم التطورات الإقليمية، وذلك بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتفاني فريق العمل.

وأضاف أنه من خلال الاستجابة السريعة والمنسقة، تمكّنت ’بروج‘ من تفعيل مسارات لوجستية بديلة لمضيق هرمز أتاحت لها شحن كامل إنتاج الربع الثاني، بالإضافة إلى كميات إضافية من المنتجات المخزنة، كما تم إنجاز أعمال إصلاح الأصول المتأثرة بالحادث الذي وقع في 5 أبريل الماضي، بأعلى معايير السلامة والجودة، وتم استعادة الجاهزية التشغيلية الكاملة لجميع الوحدات المتأثرة.

وأكد التزام "بروج" بخلق قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ على توزيعات الأرباح السنوية وفقاً لما أُعلن عنه، دون تغيير، مستندةً إلى قوة مركزها المالي والتنفيذ المنضبط لعملياتها التشغيلية.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ حجم إنتاج "بروج بي إل سي" 0.7 مليون طن، فيما وصل حجم مبيعات الشركة إلى 0.9 مليون طن.

ونجحت الشركة في تطوير مسارات لوجستية بديلة لمضيق هرمز عبر النقل البري والبحري والسكك الحديدية، وهو ما مكّنها من شحن كميات تجاوزت أحجام الإنتاج خلال الربع، وضمان استمرارية الإمدادات للعملاء، رغم الاضطرابات الإقليمية.

وبلغ متوسط معدلات التشغيل للشركة خلال الربع 60%، ومع استعادة الجاهزية التشغيلية الكاملة لجميع الأصول، أصبحت "بروج" في موقع يؤهلها للعودة إلى معدلات تشغيل مرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك رهناً بتوفر الخدمات اللوجستية والمواد الأولية.

ورغم أن ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة ساهم في تعويض جزء من الزيادة في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار "مادة البروبيلين الأولية"، إلا أن هوامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، قد تأثرت مؤقتاً بهذه التكاليف المرتفعة خلال هذا الربع.

وتواصل "بروج بي إل سي" إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ توسيع مشروع "بروج 4"، الذي من المخطط أن يدعم رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن، مع دخول المصنع الجديد لإنتاج البولي إيثيلين المتشابك مرحلة التشغيل التجاري.

وقد سلّمت الشركة أول شحنة من المواد المنتَجة من هذا المصنع إلى العملاء، بعد استكمال اختبارات الأداء بنجاح.

ومن المتوقع أن يساهم المصنع الجديد في إضافة 100 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى مضاعفة إنتاج "بروج بي إل سي" من البولي إيثيلين المتشابك، ويعزز قدرتها على توفير حلول متقدمة من البولي أوليفين ذات قيمة عالية.

ومن المتوقع دخول المزيد من مرافق مشروع "بروج 4" حيّز التشغيل خلال عامي 2026 و 2027، مما يدعم خلق قيمة أكبر للعملاء والمساهمين.

وساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، والذي يجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي الكبير.

وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، ومن المتوقع أن تستفيد من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، مما يعزّز القدرة التنافسية لـ"بروج بي إل سي" على المدى البعيد، ويدعم توسيع نطاق التنوّع الجغرافي والحضور العالمي، ما يوفّر قاعدة أكبر وأكثر تنوعاً لتحقيق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز العوائد للمساهمين.

واستفادت عمليات "بروج الدولية" في أمريكا الشمالية وأوروبا من ارتفاع أسعار المنتجات خلال الربع الثاني، مما يؤكد أهمية الحضور الجغرافي المتنوع للشركة العالمية الجديدة.

وبصفتها رابع أكبر شركة منتجة للبولي أوليفين في العالم، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 13.6 مليون طن، موزعة على 30 موقعاً للتصنيع في مختلف أنحاء العالم، تتميز "بروج الدولية" بإمكانيات تدعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد.

وسجّلت "بروج الدولية" أرباحاً معدلة قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 6.7 مليار درهم "1.8 مليار دولار" خلال الربع الثاني، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها، وأهمية حضورها الجغرافي المتنوع، ومحفظة منتجاتها المتخصصة، والتنفيذ المنضبط لعملياتها التشغيلية.

وبصفتها جزءاً من "بروج الدولية"، تؤكد "بروج بي إل سي" اعتزامها توزيع أرباح سنوية بقيمة 16.2 فلس للسهم.

وسيتزامن توقيت عرض تبديل الأسهم المقترح، الذي سيتم بموجبه تحويل أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، مع عملية زيادة رأس المال المستقبلية للشركة الجديدة، وذلك بهدف خلق قيمة أكبر لجميع المساهمين.

ومن المتوقع تنفيذ عرض تبديل الأسهم خلال عام 2027، رهناً بظروف السوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يظل متوسط أسعار البيع المحققة عند مستويات مرتفعة على المدى القريب، بينما من المتوقع أن تظل التكاليف اللوجستية مرتفعة.

وستقدم الشركة المزيد من التوجيهات والتحديثات عند الحاجة في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية. وتتميز "بروج" أيضاً بمرونة مالية كبيرة تمكّنها من التعامل بكفاءة مع أي اضطرابات تشغيلية قصيرة الأمد.