2.4 مليار درهم إيرادات إمستيل خلال الربع الثاني

أبوظبي في 31 يوليو/وام/ ارتفعت إيرادات مجموعة "إمستيل" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، 11% إلى 2.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت إمستيل أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 457 مليون درهم خلال الربع الثاني، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67% على أساس سنوي، كما ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 19.1%، مقارنة بـ 12.8% خلال الربع الثاني من 2025، فيما بلغ صافي أرباح الفترة 262 مليون درهم، بزيادة قدرها 157% على أساس سنوي.

وسجل قطاع الحديد في إمستيل أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام، محققاً إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، بزيادة 9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 382 مليون درهم، بنمو بلغ 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 18.2% مقارنة بـ11.6% خلال الربع الثاني من عام 2025.

ويعود هذا التحسن وفق الشركة إلى الانضباط في إدارة المصروفات العمومية والإدارية، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 10% على أساس سنوي.

وسجل قطاع الأسمنت في إمستيل أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 287 مليون درهم، بزيادة 29% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 75 مليون درهم، بنمو 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع إلى 26.1%، مقارنة بـ 22.8% خلال الربع الثاني من عام 2025.

ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الطلب في السوق، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الأسمنت بنسبة 30% على أساس سنوي.

وعلى أساس المقارنة المماثلة، وباستثناء أداء قطاع الأنابيب والقطاعات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025، والذي تم التخارج منه في ديسمبر 2025، سجل قطاع الأسمنت نمواً بنسبة 89% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبلغ إجمالي مبيعات المجموعة من منتجات الحديد، بما في ذلك المنتجات النهائية ومنتجات الصلب شبه النهائية، 806 آلاف طن خلال الربع الثاني من عام 2026، محافظةً على مستويات مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت مبيعات الأسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون طن، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي على منتجات الأسمنت.

وواصلت إمستيل الحفاظ على مركز نقدي صافٍ قوي، حيث بلغ 1.639 مليار درهم حتى 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ 1.165 مليار درهم بنهاية عام 2025 و1.297 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار درهم، فيما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 74% لتبلغ 941 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس نجاح إستراتيجيتها التجارية، وتميزها التشغيلي، واستمرار تركيزها على رفع الكفاءة وتحسين التكاليف عبر مختلف أعمال المجموعة، وعلى الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 11%، فقد شهدت الربحية تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 67% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربحية إلى 19.1%، لافتاً إلى أن هذه النتائج تؤكد قوة نموذج الأعمال المتكامل والقدرة على تحقيق قيمة مستدامة في بيئة سوقية متغيرة.

وأضاف أنه مع استمرار دولة الإمارات بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتصنيع والتنمية المستدامة، تتمتع إمستيل بمكانة إستراتيجية تؤهلها لدعم هذا النمو من خلال توفير إمدادات محلية موثوقة، وتقديم حلول متطورة من منتجات الحديد عالية المقاومة، إلى جانب مبادرات رائدة في مجال الاستدامة، وستواصل الاستثمار في الابتكار، والتميز التشغيلي، وتطوير المنتجات، لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها وجميع أصحاب المصلحة.