95.29 % نسبة طلبات مركبات الأجرة رقمياً في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 31 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة النقل في عجمان، تسجيل 746,046 طلباً لمركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2026، 95.29% منها عبر القنوات الرقمية مقابل 4.71% من خلال مركز الحجز والتوزيع، في مؤشر يعكس تنامي اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية في طلب خدمات مركبات الأجرة.

وسجلت الطلبات عبر القنوات الرقمية، من خلال أوبر، وكريم، وعجمان ون، ويانغو، 710,905 طلبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ554,414 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 28%، بما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية وتزايد الاعتماد عليها في طلب خدمات مركبات الأجرة.

كما بلغ عدد طلبات مركبات الأجرة عبر مركز الحجز والتوزيع التابع للهيئة 35,141 طلباً خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ28,835 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 220%.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن النمو الملحوظ في استخدام القنوات الرقمية يعكس أثر التحول الرقمي في تطوير تجربة المتعاملين وتسهيل الوصول إلى خدمات مركبات الأجرة، موضحةً أن الهيئة تواصل تطوير الحلول الرقمية بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تعزيز تكامل قنوات طلب الخدمة، بما يوفر للمتعاملين خيارات متعددة وسهلة وسريعة، ويدعم توجهات الهيئة نحو تقديم خدمات ذكية ومرنة تواكب احتياجات الجمهور.