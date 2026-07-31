7.7 مليار درهم صافي أرباح "2 بوينت زيرو" خلال النصف الأول

أبوظبي في 31 يوليو/ وام/ حققت مجموعة "2 بوينت زيرو"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح المجموعة بقيمة 7.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت إيرادات للفترة ذاتها 21.9 مليار درهم.

وسجلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 5 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.

وارتفع صافي أرباح شركات المجموعة 2,301% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج أعمال "تندام" والاندماج الإستراتيجي الذي نتج عنه تأسيس مجموعة "2 بوينت زيرو".

كما أسهم هذا النمو في دعم الاستثمارات الجديدة في قطاع الخدمات المالية في أفريقيا، ودخول أسواق التغليف الأوروبية، إلى جانب الأداء التشغيلي المستقر عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 147 مليار درهم حتى 30 يونيو 2026، فيما سجلت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 3.4 مليار درهم، وبلغ العائد على الأسهم 15.1%، والعائد على الأصول 9.4% على أساس افتراضي لآخر اثني عشر شهراً.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2,042% على أساس سنوي إلى 21.9 مليار درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 6.5 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 2,301%.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة المنظومة التي عملت المجموعة على بنائها على مدى عدة سنوات، فقد سجلت إيرادات بلغت 21.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 114% على أساس افتراضي، وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 7.7 مليار درهم، تشمل 2.2 مليار درهم من أعمال شركاتها إلى جانب مكاسب استثنائية من محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك استثماراتها في "سبيس إكس" و"أنثروبيك" وغيرها من المكاسب الاستثمارية، بالتوازي مع مواصلة تعزيز جودة محفظتها الاستثمارية وقوة ميزانيتها العمومية.

وأفادت بأن هذه الفترة شكلت محطة مهمة في مسيرة تطور مجموعة "2 بوينت زيرو"، حيث استكملت المجموعة تسييل استثمارها في "طاقة"، بما يعكس قدرتها على التخارج من بعض الاستثمارات في التوقيت المناسب، كما توسعت في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية من خلال الاستحواذ على "ترافيرس ميدستريم بارتنرز"، في أكبر استثمار تنفذه "إي بوينت زيرو" في هذا القطاع حتى اليوم.

وأوضحت أن هذه الصفقات تعكس النهج المنضبط في توظيف رأس المال والالتزام ببناء شركات ذات حضور عالمي تسهم في إيجاد حلول فعالية لأبرز التحديات العالمية.

وأكدت أن المجموعة تتمتع بمكانة قوية تتيح لها مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، مدعومة برصيد نقدي قوي يبلغ 13.7 مليار درهم.

واستكملت المجموعة بيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في يونيو.

وعززت حضورها مؤخراً في قطاع البنية التحتية للطاقة عبر استحواذ شركتها التابعة "إي بوينت زيرو" على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" الأمريكية مقابل 2.25 مليار دولار.

كما عززت حضورها الإستراتيجي في قطاعات استهلاكية واعدة من خلال مشاركتها في جولة التمويل من الفئة "G" لشركة WHOOP، واستكملت الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM الإيطالية للتغليف مقابل 704 ملايين درهم.

وفي تطور آخر مهم حصل سهم المجموعة على توصية "شراء" من "أبوظبي الأول للأوراق المالية" بسعر مستهدف يبلغ 3.30 درهم للسهم.

وحلت المجموعة في المرتبة 36 ضمن النسخة الأولى من قائمة مجلة "تايم" لقادة النمو العالمي لعام 2026.

وخلال يوليو 2026، وسع سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق المشتقات المالية من خلال إدراج مجموعة "2 بوينت زيرو" ضمن ستة أسهم أصبحت متاحة للتداول عبر العقود المستقبلية للأسهم الفردية، بما يسهم في توسيع مشاركة المستثمرين الدوليين يعزز حضورها على منصات التداول العالمية ويرفع سيولة السهم.