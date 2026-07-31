أبوظبي في 31 يوليو/ وام/ وقّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع جمعية الإمارات الطبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الاجتماعية الصحية، وتطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وقّع المذكرة، سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والشيخة الدكتورة نورة خالد صقر القاسمي، رئيس جمعية الإمارات الطبية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بترسيخ نهج العمل التكاملي بين الجهات الاجتماعية والصحية، وتطوير مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الدائرة لبناء منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الشراكات الفاعلة وتدعم تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية الصحية، بما يعزز جودة الحياة والرفاه المجتمعي في الإمارة.

وتركز مجالات التعاون بين الطرفين على تبادل الخبرات والمعارف، وإطلاق البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الوعي بأهمية تكامل خدمات الرعاية الاجتماعية الصحية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي وتعزيز دور مقدمي الرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتشمل المذكرة تطوير برامج التمكين والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات المشتركة، وتطوير آليات الرصد والتقييم للمواضيع الاجتماعية الصحية، وتوفير فرص التطوع والاستفادة من الخبرات الطبية في المبادرات المجتمعية المختلفة.

وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الدائرة تؤمن بأن تعزيز جودة الحياة يتطلب بناء منظومة متكاملة تتقاطع فيها الجهود الاجتماعية والصحية لخدمة الإنسان والمجتمع، لافتا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع جمعية الإمارات الطبية، بما يسهم في تطوير مبادرات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمع، ويدعم مستهدفات الدائرة في تعزيز الرفاه الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع.

وأكد الحرص من خلال هذه الشراكة على توسيع نطاق المبادرات المشتركة التي تسهم في رفع الوعي، وتمكين مقدمي الرعاية، وتعزيز مشاركة الكفاءات والخبرات الطبية في البرامج المجتمعية، بما يرسخ نموذجاً مستداماً للرعاية الاجتماعية الصحية في إمارة أبوظبي.

من جانبها، قالت الشيخة الدكتورة نورة خالد صقر القاسمي، إن المذكرة تجسّد رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل بين القطاعين الطبي والاجتماعي في خدمة المجتمع وتعزيز جودة حياة أفراده، مثمنة التعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الذي يتيح توظيف الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء الجمعية في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الصحة والرفاه المجتمعي.

وأكدت أن الشراكات الإستراتيجية تمثّل ركيزة أساسية لإحداث أثر مستدام، لافتة إلى أن الجمعية تهدف من خلال المذكرة إلى الإسهام في تطوير البرامج التوعوية والبحثية والتدريبية، وتعزيز دور الكوادر الطبية في المبادرات المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف فئات المجتمع.

وتعكس المذكرة التزام دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بتعزيز الشراكات النوعية التي تجمع بين الخبرات الاجتماعية والصحية، وتدعم تطوير مبادرات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة المجتمعية في الإمارة.