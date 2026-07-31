عجمان في 31 يوليو/ وام/ شهد ثاني أيام مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2026 حضوراً لافتاً من الزوار، إلى جانب مشاركات خليجية متميزة عكست تنوع المنتجات الزراعية والتراثية، وأسهمت في تبادل الخبرات بين المزارعين والمنتجين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد عبدالله الساعدي من سلطنة عمان، أهمية المشاركة في السوق الإماراتي لما يوفره من فرص لتبادل الخبرات الزراعية والتعريف بالمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن جناح “خيرات الساعدي” يضم باقة من المنتجات المحلية القادمة من الجبل الأخضر، تشمل الفواكه الطبيعية، إلى جانب مجموعة من أصناف النخيل النادرة التي تشتهر بها سلطنة عمان، ومنها أصناف عراقية وسعودية يتم إنتاجها في المزارع العمانية.

وأوضح أن الجناح يعرض صنفاً نادراً من التمور يحمل اسم “ذهب زايد”، يتميز بحجمه الكبير وطعمه الفريد، كما استعرض منتج الدخن العماني الذي حصل على شهادات وتحاليل مخبرية تؤكد جودته، مبيناً أنه يعد بديلاً صحياً للطحين، وغنياً بالألياف والمعادن، ومناسباً لمرضى السكري، وخالياً من الكوليسترول.

وفي جناح مملكة البحرين، أكد العارضون أهمية المشاركة في المهرجان لما يحظى به من سمعة واسعة بين المزارعين والجمهور في دول مجلس التعاون، حيث عرضت منتجات “أبو كريم” مجموعة متنوعة من أصناف اللوز البحريني، من بينها “الحبان” و”اللولو” الأصفر والأحمر، إضافة إلى أحجام مختلفة من صنف “الجابو”، الذي يتم قطفه وشحنه مباشرة إلى المهرجان حفاظاً على جودته.

كما يضم المهرجان مشاركات واسعة للحرفيين والأسر المنتجة ومنتجي العسل بمختلف أنواعه، ومنها عسل السدر والغاف والزهور والعسل الجبلي، إلى جانب مشاركة مزارعين من مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن تنظيم أنشطة تفاعلية تستهدف جميع أفراد الأسرة.

ومن بين المشاركات المميزة، استعرض المزارع الصغير مصلح سعيد العرياني منتجات مزرعته الخاصة، التي تشمل السمن الطبيعي، إلى جانب زراعة عشبة الأشواجندا الهندية، التي نجح في إنتاجها محلياً، بالإضافة إلى مجموعة من الفواكه والزهور المجففة، مقدماً للزوار تجربته في الزراعة والإنتاج المحلي.

ويواصل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل ترسيخ رسالته السنوية في نشر الوعي بأهمية الزراعة واستثمار خيرات الأرض، وتشجيع المزارعين والمنتجين على تطوير منتجاتهم، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، من خلال توفير منصة تجمع الخبرات وتعرض أفضل الممارسات والمنتجات الزراعية والتراثية