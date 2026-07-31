العين في 31 يوليو/ وام/ احتفت هيئة أبوظبي للتراث، أمس، بالجهات الراعية والداعمة والمشاركة في الدورة الأولى من «العين للرطب»، تقديراً لإسهاماتها في إنجاح تنظيم المهرجان ودعم برامجه ومسابقاته وفعالياته المصاحبة.

وقام سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد راشد الهاملي - ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، بتسليم الدروع التقديرية إلى ممثلي الجهات المكرمة، تثميناً لدورها في إنجاح الدورة الأولى التي أُقيمت في «الصاروج بارك» بمدينة العين.

وعكس التكريم أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم المهرجانات التراثية والزراعية، وتطوير المبادرات والخدمات التي تسهم في خدمة المزارعين، وتعزيز جودة الإنتاج المحلي، وإبراز الموروث المرتبط بالنخلة وموسم الرطب.

وضمت قائمة المكرمين، "أدنوك"، وشركة الإمارات للطاقة النووية، والفوعة – مجموعة أغذية، ودائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ومجلس شباب الإمارات للزراعة، وصندوق خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويجسد هذا التقدير حرص هيئة أبوظبي للتراث على تعزيز تعاونها مع شركائها، وتثمين الجهود التي أسهمت في تقديم الدورة الأولى من المهرجان بصورة تواكب أهدافه الزراعية والتراثية والمجتمعية.