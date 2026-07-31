أبوظبي في 31 يوليو / وام / تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو 2026، خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل في "مبادلة أرينا".

ويأتي تنظيم البطولة في إطار التعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي للجوجيتسو، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، في حدث يجسد المكانة العالمية التي رسختها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، ويؤكد ريادتها في استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية الدولية.

وتحتضن بطولة العالم للجوجيتسو منافساتها في فئات الأساتذة والكبار والشباب والناشئين أقل من 14 و16 و18 و21 عاماً، تجسيداً لالتزام أبوظبي بدعم المواهب الرياضية في جميع المراحل العمرية، وتوفير بيئة تنافسية عالمية المستوى، بما يُعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضات القتالية، وكعاصمة عالمية للجوجيتسو.

وتعكس الرعاية الكريمة لسموه الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، ولا سيما الجوجيتسو، التي أصبحت الرياضة الوطنية لدولة الإمارات، بعدما تحولت إلى نموذج عالمي في نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية، إلى جانب الإنجازات المتواصلة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وأثمرت هذه الرؤية الاستراتيجية عن ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للجوجيتسو، ووجهةً أولى للاتحادات الدولية والقارية لاستضافة أبرز البطولات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية رائدة، ومنظومة عمل متكاملة جعلت من الإمارات شريكاً رئيسياً في رسم مستقبل اللعبة على المستوى الدولي.

ويمضي اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنفيذ استراتيجية طموحة تستند إلى رؤية تهدف إلى ترسيخ ريادة الدولة عالمياً، عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإطلاق البرامج النوعية لاكتشاف وصقل المواهب، وتوفير أفضل منظومات الإعداد والتأهيل والتمكين لأبناء وبنات الإمارات، بما يضمن استدامة الإنجازات ورفد المنتخبات الوطنية بأجيال جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة اعتلاء منصات التتويج العالمية، بالتوازي مع توسيع انتشار اللعبة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتحظى بطولة العالم للجوجيتسو 2026 بأهمية استثنائية على أجندة الاتحاد الدولي، إذ تجمع نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف القارات في واحدة من أقوى البطولات العالمية، لتؤكد مجدداً المكانة التي وصلت إليها أبوظبي باعتبارها مركزاً رئيسياً لتطوير اللعبة، ومنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز تنافسية رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: "الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، تمثل امتداداً للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وتجسد المكانة التي باتت تحتلها الجوجيتسو ضمن المنظومة الرياضية الوطنية، بوصفها إحدى قصص النجاح الإماراتية التي حققت حضوراً عالمياً لافتاً".

وأضاف أن هذه الرعاية تمنح البطولة زخماً استثنائياً، وتعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدرات دولة الإمارات التنظيمية، مؤكداً أن النجاحات التي حققتها أبوظبي في استضافة كبرى البطولات العالمية جاءت ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، واستثمار متواصل في البنية التحتية والكوادر الوطنية، ما جعلها الوجهة الأولى لاستضافة أهم الأحداث الدولية في رياضة الجوجيتسو.

وأكد الهاشمي أن الاتحاد يواصل العمل وفق خطط استراتيجية تستهدف الحفاظ على الصدارة العالمية، وتعزيز مكتسبات اللعبة، وتوفير أفضل بيئة لإعداد الأبطال، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب الوطني يدخلون البطولة بطموحات كبيرة لمواصلة مسيرة الإنجازات، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور، بما يعزز فرص المنافسة على أعلى المراكز أمام نخبة أبطال العالم.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية على مدار 9 أيام، وسط مشاركة دولية واسعة، لتقدم أبوظبي نسخة جديدة تعكس ريادتها العالمية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً لتطوير رياضة الجوجيتسو، وصناعة الأبطال، وترسيخ قيم التميز والابتكار في العمل الرياضي.