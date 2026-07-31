أجندة حافلة بالفعاليات الرياضية في دبي خلال شهر أغسطس

دبي في 31 يوليو / وام / تستقبل دبي خلال شهر أغسطس المقبل، أجندة رياضية حافلة، تضم فعاليات متنوعة تشمل الجري، والإبحار الشراعي، وكرة السلة، ورياضات التحمل، إلى جانب مبادرات مجتمعية وأنشطة صيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، في إطار جهودها لتعزيز ممارسة النشاط البدني وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية على مدار العام.

وتتصدر فعاليات "عالم دبي للرياضة" أجندة الأنشطة الرياضية، مع استمرار فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي حتى 25 أغسطس، لتوفر أكبر وجهة رياضية داخلية مكيفة في الإمارة، تضم ملاعب لكرة القدم وكرة السلة والكريكيت والريشة الطائرة والتنس، إلى جانب العديد من الرياضات الأخرى.

وتتواصل أيضاً فعاليات "دبي مولاثون 2026" حتى 15 أغسطس، من خلال توفير مسارات داخلية مكيفة للمشي، والجري في عدد من مراكز التسوق، مع إتاحة مسافات تتراوح بين 2.5 و10 كيلومترات، بما يشجع مختلف أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني خلال فصل الصيف.

وتندرج ضمن المبادرة سلسلة من سباقات الجري المجتمعية، أبرزها سباقات ابن بطوطة مول للجري التي تقام في الثاني من أغسطس، وتمثل ثالث محطات السلسلة لهذا الموسم، حيث تشمل منافسات لمسافات 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات داخل أروقة المركز التجاري، فيما يقام سباق دبي أوتلت مول 2026 في التاسع من أغسطس ضمن سلسلة السباقات الصيفية التي تستضيفها المراكز التجارية.

وتشهد أجندة الشهر أيضاً انطلاق سباق الإبحار الشراعي الصيفي في الأول من أغسطس، ليستمر حتى 29 من الشهر نفسه، عبر سلسلة من السباقات البحرية التي تقام على مياه دبي.

وفي الثاني من أغسطس، تستضيف دبي فعالية "فايرال لاب – دوري كرة السلة ليوم واحد"، وهي بطولة سنوية مخصصة لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز روح الفريق والتواصل بين المشاركين من خلال منافسات رياضية في كرة السلة.

ويختتم شهر أغسطس بانطلاق النسخة الأولى من ألعاب التحمل في 30 أغسطس بمجمع حمدان بن محمد الرياضي، حيث تجمع الفعالية الرياضيين المحترفين والهواة في منافسات تجمع بين المنافسة الرياضية والأنشطة المجتمعية والترفيهية.