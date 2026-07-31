محمد الشرقي يلتقي الفائزين في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما للمسرح المدرسي ويهنئهم على إنجازهم

الفجيرة في 31 يوليو / وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة في قطاع الفنون كافة، ورعايتها وتمكينها من أدوات الإبداع والابتكار، بما يسهم في ترسيخ قيمة الفن لدى الأجيال وإثراء المشهد الثقافي والفني في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والطلبة الفائزين بأربعة جوائز في الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في مسار المسرح المدرسي.

و اطّلع سموه خلال اللقاء على مشاركة الهيئة في المهرجان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، متبادلًا الحديث مع المكرّمين عن تجربتهم الفنية والمسرحية في المهرجان.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمواهب الإبداعية من أبناء الفُجيرة، ونتائج المشاركات الفنية الدولية الهادفة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية، وتعزيز تجاربها المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد سموه بهذا التكريم، مهنئًا الفائزين، ومثمنًا جهود هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، في دعم المسرح المدرسي، وإعداد جيل يؤمن بقيمة الفنّ ويسهم في تطويره والارتقاء به.

وفازت مسرحية "العزلة" بجائزة أفضل عمل متكامل، كما حصل الأستاذ محمد ملكاوي على جائزة أفضل إخراج عن المسرحية ذاتها، فيما تُوِّج الطالب حامد أحمد الحفيتي بجائزة أفضل ممثل، ونالت الطالبة سلمى فهد الكعبي جائزة أفضل ممثلة (مناصفة) عن مسرحية "وحدي بالمنزل".

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.