أبوظبي في 31 يوليو / وام / أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، المعرض الرقمي لبرنامج "وطني إبداعي"، احتفاءً بالأعمال الفنية والأدبية التي قدّمها طلبة أبوظبي، ضمن مبادرة "تحية لخط الدفاع الأول"، وما تحمله من رسائل فخر وتقدير للأفراد والجهات التي تواصل خدمة دولة الإمارات وحماية أمنها واستقرارها.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على تعزيز قيم العطاء والتكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال إتاحة مساحة إبداعية يعبّر من خلالها الطلبة عن تقديرهم لأبطال خط الدفاع الأول، حيث قدّم الطلبة بإشراف معلميهم أعمالاً متنوعة شملت الشعر والرسم والفنون المرئية والموسيقى، وحملت كل منها رسائل تقدير صادقة جسّدت مشاعر الاعتزاز والعرفان تجاه جهودهم الوطنية.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث استقطبت 281 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، وقدّم الطلبة خلالها أعمالاً إبداعية، ضمن خمسة مسارات رئيسية شملت الفنون المرئية والفنون الأدائية والفنون الرقمية والفنون الأدبية والمشاريع العلمية والإبداعية، تعبيراً عن تقديرهم لتفاني أبطال خط الدفاع الأول وإسهاماتهم المتواصلة في خدمة دولة الإمارات.

وحظي الطلبة بفرصة تقديم أعمالهم مباشرة إلى عدد من الجهات التي شكّلت مصدر إلهام لمشاركاتهم، من بينها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، حيث أسهمت هذه اللقاءات في تحويل التعبير الإبداعي إلى لحظات إنسانية مؤثرة، بما يعكس دور التعليم في ربط تجارب الطلبة التعليمية بالواقع، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الشعور بالانتماء لدى الأجيال المقبلة.

ويجمع معرض "وطني إبداعي"، أعمالاً فنية لأكثر من 7,500 طالب ضمن منصة رقمية تحتفي بقيم الهوية الوطنية والتقدير والمسؤولية المجتمعية، وسيواصل المعرض إضافة مزيد من الأعمال الفنية والمبادرات المستقبلية، ليشكّل مساحة مخصصة لإبراز مواهب طلبة أبوظبي ومشاركاتهم.