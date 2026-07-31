مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى عجمان تستعرض الفرص الاستثمارية

عجمان في 31 يوليو/ وام/ استعرضت مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان، خلال اجتماعها الدوري، الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المعتمدة، والتي من شأنها دعم التنوع الاقتصادي في الإمارة.

ووجهت المجموعة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الدوائر الحكومية، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي رئيس المجموعة، باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية.

وناقش الاجتماع، أبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التركيز على المبادرات والمشروعات الهادفة إلى توسيع الفرص الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وأكدت المجموعة، أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في استقطاب المزيد من المشاريع، ويرسخ مكانة عجمان بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.