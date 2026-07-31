"بيورهيلث" تحقق 1.2 مليار درهم أرباحا وإيرادات بـ14.9 مليار درهم في النصف الأول

أبوظبي في 31 يوليو/ وام/ حققت مجموعة "بيورهيلث" القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بلغ 1.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 9% إلى 14.9 مليار درهم، وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 24% لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

ويعزى هذا الأداء إلى استمرار توسع محفظة الرعاية الصحية الدولية، عقب دمج مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" في اليونان وقبرص، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع التأمين، وتزايد مساهمة الأعمال التشغيلية الدولية ذات الهوامش الربحية الأعلى، واستمرار التحول في الأعمال التشغيلية للمجموعة.

وسجلت المحفظة الدولية للرعاية الصحية، إيرادات بلغت 5 مليارات درهم بنمو 56%، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 65% إلى 1.1 مليار درهم، وارتفع هامش الربحية إلى 22.2%؛ وحققت "سيركل هيلث" في المملكة المتحدة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.3% مدفوعاً بزيادة الإجراءات الطبية المعقدة، بينما ارتفعت أعداد المراجعين في "هيلينك للرعاية الصحية" في اليونان وقبرص 6% بدعم نمو خدمات العيادات الخارجية، وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 33% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وفي دولة الإمارات، بلغت إيرادات قطاع الرعاية 5.8 مليار درهم، مع ارتفاع مراجعي العيادات الخارجية 7%، والمراجعين المقيمين 10%، ووصول معدل إشغال الأسرّة إلى 75%، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 7% إلى 1.2 مليار درهم بدعم تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع زيارات المراجعين واستمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات 10% إلى 4.1 مليار درهم، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة 13% إلى 5.5 مليار درهم، وعدد المشتركين 4% إلى 3.4 مليون مشترك، في حين حقق نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات في "ضمان" نحو 83 مليون درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة، مع تحقيق جميع خطوط الأعمال زخماً في السوق.

كما حصلت "ضمان" في يونيو الماضي على تصنيف A1 للقوة المالية من وكالة "موديز للتصنيفات" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تمنحه الوكالة لشركة تأمين في دولة الإمارات.

وقال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث"، إن النتائج تعكس قوة الإستراتيجية طويلة الأمد للمجموعة ونجاح نهجها المنضبط في بناء مجموعة رعاية صحية عالمية بمحفظة أعمال متنوعة وقاعدة مالية متينة، مؤكداً مواصلة تعزيز مرونة الأعمال، وتنويع مصادر الأرباح، وترسيخ النمو المستدام، والحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات نحو الفرص الداعمة للأولويات الإستراتيجية وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن المجموعة واصلت تحقيق نمو في الأرباح عبر مختلف القطاعات، مع استمرار توسع المحفظة الدولية، والحفاظ على زخم خدمات التأمين، وارتفاع زيارات المراجعين في مرافق الدولة خلال الربع الثاني، إلى جانب مواصلة الاستثمار في القدرات السريرية، وتطبيق "بيورا"، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسعة الطاقة الاستيعابية ضمن المنظومة المتكاملة.

وشملت أبرز المستجدات الإستراتيجية إطلاق مركز أبوظبي للأبحاث الصحية، وإبرام شراكة مع "الدار" لدمج خدمات الرعاية الصحية والوقاية وأنماط الحياة المرتبطة بطول العمر في المجتمعات المستقبلية، وتدشين حرم لجامعة نيقوسيا (UNIC) في أثينا، ووضع حجر الأساس لمستشفى الكورنيش الجديد – صحة على مساحة 108 آلاف متر مربع وبسعة 357 سريراً، وإجراء أول عملية في منطقة الخليج لفصل توأم ملتصق بالرأس، وإطلاق شبكة "سكينة للأطفال"، وبدء تطبيق نظام "بيورنت" في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية".

كما شملت توسيع قدرات "رافد" و "بيور سي إس" في الذكاء الاصطناعي، ومواصلة "سيركل هيلث" و"هيلينك للرعاية الصحية" توسيع القدرات التشخيصية والجراحية، وإنجاز أول عملية عالمية لاستبدال كامل لمفصل الركبة باستخدام نظام VELYS™ الروبوتي المزود بتقنية AutoPlan في مستشفى "ذا بارك"، وتوسيع "ضمان" أعمالها في قطاع الممتلكات والمسؤوليات، وتعزيز "صحة" ومدينة الشيخ شخبوط الطبية خدمات التشخيص والرعاية المتخصصة، فيما أصبحت "صحة" أول جهة رعاية صحية في الدولة توفر تقنية "هيستوتريبسي" غير الجراحية لعلاج أورام الكبد في مستشفى توام – صحة.