بطولة العالم للجوجيتسو 2026 تنطلق غدا بمشاركة نخبة نجوم العالم

أبوظبي في 31 يوليو / وام / تنطلق غداً، منافسات بطولة العالم للجوجيتسو 2026، وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، في مبادلة أرينا بأبوظبي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة اللاعبين والمنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ويحمل اليوم الافتتاحي طابعاً مميزاً يجمع منافسات كأس العالم تحت 14 عاماً ومنافسات فئة الأساتذة، على بساط واحد، بين جيل صاعد يبدأ خطواته الأولى على الساحة الدولية، ولاعبون يمتلكون رصيداً طويلاً من الخبرة والتجارب التنافسية.

ويقدم هذا المشهد صورة متكاملة عن المسيرة التي يمكن أن يقطعها لاعب الجوجيتسو عبر مختلف المراحل العمرية، ابتداءً من اكتشاف الشغف وبناء المهارات في سن مبكرة، وصولاً إلى مواصلة المنافسة والحفاظ على الحضور الرياضي بعد سنوات من التدريب والبطولات.

وتختلف طبيعة التحدي بين فئتي اليوم الأول، بدخول لاعبي تحت 14 عاماً المنافسات بطاقة كبيرة ورغبة في إثبات قدراتهم أمام مدارس متنوعة، بينما يعتمد الأساتذة بدرجة أكبر على قراءة مجريات النزال، وإدارة الوقت، وتوظيف الخبرات المتراكمة في اللحظات الحاسمة.

وعقب ختام منافسات اليوم الأول، تبدأ يوم الأحد منافسات فئة الشباب، التي تستمر حتى 5 أغسطس وتشمل فئات تحت 16 و18 و21 عاماً، قبل انتقال المنافسات من 6 إلى 9 أغسطس إلى فئتي الكبار والباراجوجيتسو.

ويمنح هذا البرنامج المتدرج كل مرحلة عمرية مساحة واضحة ضمن البطولة، كما يتيح للجمهور متابعة تطور الأداء والخصائص التنافسية بين الفئات، بدءاً من المواهب الواعدة، مروراً باللاعبين الشباب، وصولاً إلى نخبة أبطال العالم في فئة الكبار.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن اليوم الافتتاحي للبطولة يمنحها هوية خاصة، بطموحات الجيل الجديد إلى جانب خبرات اللاعبين الذين حافظوا على ارتباطهم بالرياضة والمنافسة لسنوات طويلة.

وأضاف أن هذا التنوع يعكس قدرة الجوجيتسو على مرافقة الرياضي في مراحل مختلفة من حياته، كما يقدم للجمهور مشهداً يجمع بين الحماس والطاقة من جهة، والنضج والخبرة من جهة أخرى.

وأوضح أن كأس العالم للجوجيتسو تحت 14 عاماً تشكل تجربة مهمة للاعبين الصغار، لأنها تتيح لهم اختبار أجواء المنافسة الدولية والتعامل مع متطلبات البطولات الكبرى في مرحلة مبكرة من مسيرتهم. وفي المقابل، تبرز منافسات الأساتذة قيمة الخبرة والانضباط والاستمرارية، وتؤكد أن التنافس في الجوجيتسو لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة.

وأكد البطران، أن انطلاق المنافسات يمثل اللحظة التي ينتظرها اللاعبون بعد أشهر من الإعداد، موضحاً أن كل فئة تدخل البطولة بطموحاتها وتحدياتها الخاصة، فيما يجمع المشاركين هدف واحد يتمثل في تقديم أفضل أداء ممكن وتمثيل منتخباتهم بالصورة التي تليق بهذا الاستحقاق العالمي.

وأعلنت اللجنة المنظمة، تنظيم مجموعة من الرحلات السياحية للاعبين المشاركين، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لزيارة أبرز معالم الإمارة خلال فترة البطولة، بما يتيح لهم التعرف إلى ما تزخر به أبوظبي من تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، والاستمتاع بأجوائها المميزة خارج نطاق المنافسات.

وستتواصل منافسات البطولة حتى التاسع من أغسطس، في برنامج حافل بالنزالات التي تجمع أجيالاً متعددة من لاعبي الجوجيتسو، وتضع أمام الجمهور خلال تسعة أيام صورة شاملة عن حاضر الرياضة ومستقبلها.