أبوظبي في 31 يوليو / وام / وقعت "سكينة" للصحة النفسية، التابعة لـ"صحة"، إحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، مذكرة تفاهم مع شركة "ساستينبل هيلث مانجمنت" الدولية، بهدف تطوير برامج مساعدة الموظفين (EAP)، وخدمات تقييم المخاطر النفسية والاجتماعية، وبرامج التدريب والصحة المؤسسية في إمارة أبوظبي.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير وتنفيذ برامج مساعدة الموظفين وفق أفضل المعايير الدولية، بما يشمل الدعم النفسي، والاستشارات الفردية، وإدارة الأزمات، والتدخلات قصيرة المدى.

كما يشمل التعاون تصميم برامج لتقييم المخاطر النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات، وتوفير أدوات رقمية لقياس مؤشرات الصحة النفسية للموظفين، بما يدعم تطوير الرؤى المؤسسية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

ويمتد نطاق التعاون ليشمل تطوير مبادرات للقيادة والوقاية، وإعداد برامج تدريبية لبناء القدرات الإدارية في دعم الصحة النفسية داخل بيئات العمل، إلى جانب استكشاف حلول رقمية وتحليلية متقدمة تعزز جودة التقارير والرؤى المؤسسية على مستوى مختلف القطاعات.

وقال الدكتور زين علي اليافعي، المدير التنفيذي لـ"سكينة"، إن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ الصحة النفسية كركيزة لاستدامة المؤسسات، مؤكداً أن الصحة النفسية في بيئة العمل أصبحت ضرورة ترتبط بالإنتاجية وجودة الحياة والأداء المؤسسي، وأن التعاون مع "ساستينبل هيلث مانجمنت" يستهدف تطوير برامج متقدمة قائمة على الأدلة العلمية تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع، وتسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة ووعياً واستدامة.

وأكد كونستانتين فون فيتينغهوف شيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ساستينبل هيلث مانجمنت"، أن الشراكة تهدف إلى تطوير برامج مساعدة الموظفين وخدمات الرفاه المؤسسي في أبوظبي، مشيراً إلى أن الجمع بين خبرة الشركة الممتدة لأربعة عقود في الصحة النفسية المؤسسية والريادة الإكلينيكية المحلية لـ"سكينة" سيفضي إلى تقديم برامج قائمة على الأدلة تعزز مرونة الموظفين، وتحد من الضغوط المهنية، وتدعم الإنتاجية والأداء البشري في المنطقة.

من جانبه، أكد ألكسندرو مانيسكو، المدير التنفيذي التجاري للشركة، أن التعاون سيركز على تصميم برامج للدعم النفسي وتقييمات شاملة تلبي مختلف الاحتياجات، بدءاً من التدخل في الأزمات ووصولاً إلى دعم الأسرة وبناء المرونة على المدى الطويل، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع احتياجات المجتمع في أبوظبي.

وتؤسس الشراكة لمرحلة جديدة في دمج الصحة النفسية ضمن منظومة العمل المؤسسي، من خلال توسيع نطاق خدمات "سكينة" وتطوير حلول متكاملة ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر وبناء المرونة النفسية، بما يعزز الصحة النفسية للموظفين، ويرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي واستدامته.