منتخب الشراع يستعد في الدنمارك لخوض منافسات الألعاب الآسيوية

دبي في 31 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إقامة معسكر خارجي لمنتخب الشراع الحديث في الدنمارك، من 1 إلى 11 أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقررة في (آيتشي-ناغويا 2026)، من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، المقبلين.

ويضم المعسكر 4 لاعبين ولاعبات، عبد الله الزبيدي واليازية الحمادي في فئة "إلكا 4"، وضحى البشري في فئة "إلكا 6"، وسلطان العويس في فئة "إلكا 7"، بإشراف المدير الفني للمنتخب زهير اللباط.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر الدنمارك يمثل محطة رئيسية في برنامج إعداد المنتخب، لما يوفره من فرص للاحتكاك واكتساب الخبرات في بيئة تنافسية، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات ورفع جاهزيتهم للاستحقاق الآسيوي.