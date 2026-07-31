الشارقة ترحب بزوارها عبر مطارها الدولي بفعاليات ترويجية

الشارقة في 31 يوليو/ وام/ نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فعالية ترويجية للمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، وذلك ضمن الأجندة الترفيهية الحافلة لـ"عروض صيف الشارقة 2026"، بهدف تقديم تجربة ترحيبية تجسد قيم الضيافة الأصيلة للإمارة، مع تعريف الزوار بخيارات الترفيه والتسوق المتنوعة التي تنتظرهم في مختلف مدن ومناطق الشارقة خلال الموسم الصيفي الممتد حتى 15 سبتمبر المقبل.

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً وتفاعلاً واسعاً مع حضور شخصية "شمسة"، الأيقونة الرسمية لعروض الصيف، التي استقبلت العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية لشخصية "شمسة".

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم المبادرة في مطار الشارقة الدولي، يمثل محطة تواصل استباقية ومباشرة مع زوار الإمارة منذ لحظة وصولهم، لتقديم تجربة ترحيبية تطلعهم على الزخم الاستثنائي الذي يتسم به موسم "عروض صيف الشارقة 2026"، والذي يسهم في تنشيط حركة قطاعي التجزئة والسياحة العائلية ودعم مجتمع الأعمال .

وأكدت الغرفة حرصها على الربط بين الفعاليات الترحيبية والوجهات الترفيهية والتسوقية البارزة وفي مقدمتها "مدينة شمسة الترفيهية"، التي تعكس البيئة الحضرية وتتيح تجارب تفاعلية مبتكرة تجمع بين اللعب والتعلم، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتسوقين والزوار للاستفادة من تخفيضات واسعة تصل إلى 75% بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري .

وتواصل إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عائلية رائدة على مدار العام، مستندةً إلى منظومة متكاملة تجمع بين تنوع المقومات السياحية، وجودة الضيافة والإقامة الفندقية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب التجارب الثقافية والترفيهية التي تلبي تطلعات مختلف أفراد العائلة.

وتجسد حملة "عروض صيف الشارقة 2026" هذا الزخم السياحي والاقتصادي، إذ تتواصل هذا العام لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، مانحةً المقيمين والزوار فرصة أوسع لخوض تجارب سياحية صيفية استثنائية والاستمتاع بعروض وباقات إقامة فندقية وضيافة مصممة بعناية لتناسب مختلف التطلعات والميزانيات، إلى جانب أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً متكاملاً، وتجارب ترفيهية وعائلية متنوعة، وسحوبات وجوائز كبرى، بمشاركة أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق، والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، فيما انطلقت العروض الفندقية وباقات الإقامة والضيافة مبكراً هذا العام منذ 25 مايو لتعزيز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة صيفية متكاملة واستثنائية للجميع.

ومن ابرز الوجهات السياحية التي يتضمنها البرنامج الصيفي، جزيرة النور، وحديقة لؤلؤ المملكة المائية، ومدينة الشارقة السياحية، وحديقة مليحة الوطنية، إلى جانب الواجهات البحرية على شواطئ الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء، فضلاً عن فعاليات سوق الفلي التراثي وحملة "العودة إلى المدارس".