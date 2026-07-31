مجلس الشارقة الرياضي يختتم برنامج "عطلتنا غير"

الشارقة في 31 يوليو/ وام/ اختتم مجلس الشارقة الرياضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة من برنامجه الصيفي "عطلتنا غير"، الذي أقيم من 6 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة نحو 3 آلاف منتسب ومنتسبة يمثلون 17 نادياً رياضياً وتخصصياً.

وتنوعت فعاليات البرنامج وفق محاور أسابيعه الأربعة، "الأسرة"، و"الذكاء الاصطناعي"، و"هنا الشارقة"، و"الرياضة"، حيث اشتملت على مسابقات رياضية وأنشطة اجتماعية وترفيهية ودينية وثقافية، استهدفت تنمية مهارات المشاركين وتعزيز استثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية.

وشهدت الأندية المستضيفة للفعاليات تنافساً في تنظيم البرامج والأنشطة، فيما واصلت اللجنة المنظمة متابعة سير التنفيذ من خلال زيارات ميدانية لتقييم الأداء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة أسماء الأندية الفائزة بالمراكز الأولى ضمن فئتي الأندية الرياضية والتخصصية.

وأشاد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، بتفاعل الأندية والمشاركين، وبجهود الجهات الراعية والمتعاونة التي أسهمت في إنجاح فعالياته.