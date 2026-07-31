العين في 31 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمنافسات سن الفطامين لمسافة 2 كلم، على مدار 20 شوطا، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت "التزام"، لشهاب حمد بن علي الجحافي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الأول، بزمن قدره 2:51:15 دقيقة، وتصدر "شاهين"، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي الشوط الثاني، مسجلاً "أفضل توقيت"، ب 2:50:74 دقيقة.

وتفوقت "مهمة"، لسيف مبارك بن عامر الحبسي في الشوط الثالث وتصدرته بزمن قدره 2:52:50، دقيقة، وفاز "هرزام"، لعبدالله سلطان بن سعيد الغفيلي بلقب الشوط الرابع مسجلا 2:54:10 دقيقة.

وحققت "ندى"، لمحمد سعيد بن سالم الدرعي لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 2:51:16 دقيقة، و"الذيبة"، لناصر محمد محمد بن غنام الهاملي لقب الشوط السادس، مسجلة 2:53:94 دقيقة.

وذهب لقب الشوط السابع، إلى "هملول" لسالم محمد بن حميد راشد العامري بزمن قدره 2:51:06 دقيقة، وتوّجت "السريعة"، لسعيد سالم بن حمد الجديلي بلقب الشوط الثامن مسجلة 2:51:53 دقيقة.

وكان الشوط التاسع، من نصيب "منذار"، لسعادة سيف بن محمد الكتبي بزمن قدره 2:50:74 دقيقة، وتصدرت "عشاق"، لإبراهيم سعيد بن سالم الحجري الشوط العاشر مسجلة 2:51:08، دقيقة، و"الوارية"، لمطر حمد راعي الشيبة العامري الشوط الحادي عشر بزمن 2:52:72 دقيقة.

وكان الشوط الثاني عشر، من نصيب "الفايضة"، لعبدالله سعيد بن سلطان الغفيلي، بزمن قدره 2:55:84، دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثالث إلى "الشبابي"، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي ب 2:52:12 دقيقة.

وأحرز "منذاك"، لمطر حمد راعي الشيبة العامري لقب الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 2:53:46، دقيقة، و"تحذير"، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط الخامس عشر، محققا 2:53:16 دقيقة.

وفاز " متعب" لأحمد سالم بن مبروك القنيوي بلقب الشوط السادس عشر، بزمن قدره 2:53:40، دقيقة، وحصدت "هملوله"، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط السابع عشر ب 2:55:75 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثامن عشر إلى "مرهي"، لمبارك ناصر بن سعيد سالم العامري بزمن قدره 2:54:96، وكسبت "ثقة"، لعبدالله حمد بالقزين العامري لقب الشوط التاسع عشر، مسجلة 2:55:23 دقيقة، بينما اختتم "ولم"، لحمد حميد بن منصور الدرعي المنافسات بحصد لقب الشوط العشرين، مسجلاً 2:54:19، دقيقة.