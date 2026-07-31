شرطة أبوظبي تختتم البرنامج الصيفي "أصدقاء الشرطة 2026"

أبوظبي في 31 يوليو / وام / اختتمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، فعاليات برنامج "أصدقاء الشرطة 2026"، الذي أُقيم في مدرسة ريتش البريطانية، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من الفئة العمرية (4–14 عامًا)، وذلك في إطار جهودها لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات النشء، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية.

وأكدت شرطة أبوظبي، أن البرنامج يأتي في إطار الحرص على بناء جسور التواصل مع الأطفال والناشئة، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي، من خلال برامج وأنشطة نوعية تسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الوطنية، وقادر على الإسهام الإيجابي في خدمة مجتمعه.

واستمر البرنامج ثلاثة أسابيع، وتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتوعوية، شملت ورشًا فنية، وتدريبات في الكيك بوكسينغ، وكرة القدم، وكرة السلة، والجمباز، والسباحة، إلى جانب حلقات للمعلومات العامة، بما وفر بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة أسهمت في صقل مهارات المشاركين وتنمية مواهبهم.

وشهد البرنامج تفاعلًا مميزًا من الطلبة وأولياء الأمور، إذ ركز على تعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتشجيع المشاركين على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في بيئة آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة الحياة ويعزز الصحة البدنية والنفسية.

ويُعدُّ تنظيم برنامج "أصدقاء الشرطة 2026"، ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تأكيدًا لالتزامها بدعم الأطفال والناشئة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وترسيخ دورها المجتمعي في إعداد أجيال واعية ومؤهلة تسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.