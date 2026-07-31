سيئول في31 يوليو /وام/ أظهرت بيانات حكومية صدرت في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) انتعاش الإنتاج الصناعي للبلاد على أساس شهري في يونيو، بعد أن سجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.

فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات في كوريا الجنوبية وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ ارتفاعه بنسبة 2.9% في يونيو 2020.

وتعد هذه المرة الأولى منذ مارس الماضي التي ترتفع فيها المؤشرات الاقتصادية الثلاثة، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، في آن واحد.

وشهد إنتاج قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.4% مدفوعا بنمو قطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية.

وارتفع إنتاج قطاعي السيارات وأشباه الموصلات بنسبتي 15.4% و4.5% على التوالي في المقابل، انخفض إنتاج صناعة الرقائق الإلكترونية الحيوية بنسبة 10% على أساس شهري في مايو.

وعزت الوزارة المكاسب القوية في القطاعين إلى السيارات الهجينة ورقائق الذاكرة، على التوالي غير أن البيانات أظهرت أن إنتاج قطاع المكونات الإلكترونية انخفض بنسبة 10.4%.

فيما ارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7% خلال الفترة، مدفوعا بقطاع التمويل والتأمين، على الرغم من أن الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات تراجع بنسبة 3%.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2.7% خلال الفترة، مدفوعة بالسلع المعمرة، مثل السيارات.

وأظهرت البيانات أيضا انخفاض مبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة، كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بنسبة 12.6%.. أما مبيعات السلع غير المعمرة، بما فيها المواد الغذائية، فقد زادت بنسبة 0.2%.. في حين ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 5.8% على أساس شهري في يونيو وكذلك الاستثمار في الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات بـ 6.9% و 3.4% على التوالي.

/خلا/