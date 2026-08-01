إسطنبول في الأول من أغسطس /وام/ بلغت عائدات السياحة في تركيا 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بالتزامن مع استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح.

وذكر وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي في مؤتمر صحفي أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا بلغ4.3 ملايين في أبريل و5.7 ملايين في مايو و6.5 ملايين في يونيو ما يعكس استمرار الزخم في أداء القطاع خلال الربع الثاني من العام.

وأوضح الوزير أن روسيا تصدرت قائمة الدول الأكثر إرسالا للسياح إلى تركيا خلال النصف الأول من العام بواقع 2.65 مليون سائح تلتها ألمانيا بنحو 2.44 مليون سائح ثم المملكة المتحدة ب 1.58 مليون سائح.

-خلا-