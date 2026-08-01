عجمان .. تعاون بين "السياحة والثقافة والإعلام" و"التشريفات" لتعزيز الهوية الثقافية للإمارة

عجمان في الأول من أغسطس / وام / وقعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان اتفاقية تعاون مع دائرة التشريفات والضيافة بالإمارة، خلال اليوم الأول من فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، للتوحيد الجهود وإبراز الموروث الثقافي للإمارة، وتعزيز الهوية الوطنية ودعم التنمية الثقافية المستدامة، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً للفنون والثقافة، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 والتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارة.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان على توسيع نطاق شراكاتها مع الجهات الحكومية، بما يدعم جهود الحفاظ على الموروث الثقافي، ويعزز حضوره في مختلف المبادرات والفعاليات، ويسهم في إبرازه إقليمياً ودولياً.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات وبرامج وفعاليات مشتركة تهدف إلى تسليط الضوء على عناصر الهوية الثقافية لإمارة عجمان والتعريف بها، إلى جانب تنظيم ورش عمل وحملات توعية تسهم في نشر الوعي بأهمية التراث المحلي وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع به.

كما تتضمن الاتفاقية توظيف التقنيات الحديثة في دعم الثقافة، من خلال توفير وصول سريع وسهل إلى دليل الموروث الثقافي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، فضلاً عن تأهيل موظفي دائرة التشريفات والضيافة ليكونوا سفراء للهوية الثقافية للإمارة خلال المناسبات والاستقبالات الرسمية، بما يسهم في إثراء تجربة المتعاملين والزوار.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى دمج الثقافة والتراث في عدد من الممارسات المؤسسية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في تنفيذ المبادرات المجتمعية والثقافية الهادفة إلى الحفاظ على القيم التراثية والثقافية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان إن الاتفاقية تعكس حرص دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان على بناء شراكات حكومية فاعلة تسهم في صون الموروث الثقافي للإمارة وإبراز هويتها الوطنية.

وأضاف أنه من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تطوير مبادرات نوعية توظف أحدث الوسائل والتقنيات للتعريف بمقومات الإمارة الثقافية، وترسيخ حضورها في المجتمع، بما ينسجم مع رؤية حكومة عجمان وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة ثقافية وسياحية رائدة.

من جانبه، قال سعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان إن الاتفاقية تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز حضور الهوية الثقافية لإمارة عجمان في مختلف المناسبات والاستقبالات الرسمية.

وأضاف أن هذا التعاون يعزز تطوير ممارسات ومبادرات تعكس أصالة الموروث الإماراتي، وتمكين الكوادر من أداء دور فاعل في التعريف بالإرث الثقافي للإمارة، وتقديم تجربة تعكس قيمها الأصيلة وتراثها العريق.

وتشكل الاتفاقية إطاراً عملياً لتطوير آفاق جديدة للتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف وتوظيف الأدوات الحديثة في تقديم المحتوى التراثي، بما يواكب تطلعات الإمارة نحو تجربة ثقافية أكثر تفاعلاً وانفتاحاً، ويعزز حضور عجمان في المشهد الثقافي المحلي والإقليمي.