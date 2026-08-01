الشارقة في الأول من أغسطس / وام / اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فعاليات نشاطه الصيفي «عطلتنا غير» الذي أقيم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمشاركة 140 منتسباً من البنين ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً على مدار أربعة أسابيع حفلت بالبرامج والأنشطة الهادفة.

وشهد البرنامج الصيفي تنوعاً في فعالياته التي توزعت على أربعة محاور رئيسية هي أسبوع الأسرة وأسبوع الذكاء الاصطناعي وأسبوع الشارقة وأسبوع الرياضة، حيث حرص النادي على تقديم تجربة متكاملة جمعت بين التعليم والثقافة والرياضة والترفيه إلى جانب تنظيم ورش متخصصة في مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية قدرات المشاركين واستثمار العطلة الصيفية بصورة إيجابية.

وتضمن البرنامج تدريبات أساسية في لعبة الشطرنج وورشاً علمية وثقافية وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم إضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة شملت الكاراتيه وكرة القدم إلى جانب الرحلات العلمية والزيارات الميدانية التي عرّفت المشاركين بأبرز معالم إمارة الشارقة وأسهمت في تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والفكرية.

ونُفذت فعاليات النشاط بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات من بينها أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وجمعية الإمارات للإبداع ودائرة الأشغال العامة بالشارقة ومدرسة الشارقة الأمريكية الدولية وإدارة متاحف الشارقة ونادي الشارقة للسيارات القديمة ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ودار رعاية المسنين إلى جانب عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في إثراء البرنامج وتحقيق أهدافه.

وفي ختام الفعاليات كرم النادي بحضور المشاركين وأولياء أمورهم جميع المنتسبين والمنشطين والشركاء تقديراً لجهودهم ودورهم في إنجاح البرنامج الذي جسد حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تقديم مبادرات صيفية نوعية تسهم في بناء شخصية النشء وتنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية والاجتماعية وتعزيز الاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأكد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن الشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت في إنجاح البرنامج تمثل عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف النادي.

وقال إن نجاح فعاليات «عطلتنا غير» يعكس حرص النادي على تقديم برامج نوعية تستهدف بناء جيل يمتلك المهارات الفكرية والإبداعية والنادي لا يقتصر دوره على نشر لعبة الشطرنج فحسب بل يسعى إلى القيام بدوره المجتمعي من خلال مبادرات تثقيفية ورياضية تسهم في تطوير قدرات النشء واستثمار أوقات فراغهم خلال فترة الإجازة الصيفية.