الشارقة في الأول من أغسطس / وام / اختتم نادي الشارقة للسيارات القديمة فعاليات برنامجه الصيفي "عطلتنا غير 2026" محققاً نجاحاً لافتاً على المستويات التعليمية والأنشطة الترفيهية والمجتمعية في إطار رؤية مجلس الشارقة الرياضي وتوجيهات مجلس إدارة النادي الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات النشء وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ثقافة التعلم من خلال التجربة والتفاعل.

وشهد البرنامج مشاركة 149 منتسباً من فئتي البراعم والناشئة بواقع 93 منتسباً من فئة البراعم و56 منتسباً من فئة الناشئة استفادوا من 60 برنامجاً متنوعاً شملت الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والإبداعية والتوعوية إلى جانب 14 ورشة عمل تخصصية والعديد من المسابقات والتحديات والرحلات الميدانية التي أسهمت في تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية وصقل شخصية المنتسبين في بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة.

ونظم النادي مساء أمس بمقره حفلا ختاميا بحضور سعادة الدكتور على أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة حيث نجح البرنامج في بناء منظومة متكاملة من الشراكات المجتمعية بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية وبدعم 15 راعياً إلى جانب تعاون 5 جهات ساهمت في تقديم برامج نوعية وتجارب ثرية عززت من قيمة المحتوى المقدم وأسهمت في تحقيق أهداف البرنامج.

وفي جانب المسؤولية المجتمعية شارك في تنفيذ البرنامج 15 متطوعاً قدموا 1,920 ساعة تطوعية كان لها دور بارز في دعم التنظيم وإنجاح مختلف الفعاليات بما يعكس ثقافة العطاء والعمل بروح الفريق التي يحرص النادي على ترسيخها في جميع مبادراته.

وقال أحمد سيف بن حنظل مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة ورئيس اللجنة المنظمة لبرنامج "صيف الشارقة الرياضي" نفخر بما حققه برنامج «عطلتنا غير 2026» من نتائج متميزة تعكس حجم العمل الذي بُذل طوال فترة التنفيذ وتؤكد تنفيذ رؤية مجلس إدارة النادي ومتابعتهم المستمرة في تقديم برنامج صيفي متكامل يجمع بين التعليم والترفيه ويستثمر أوقات المنتسبين بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم وهويتهم الوطنية.

وأكد أن هذه النتائج جاءت ثمرةً لتكامل الجهود بين فريق العمل والمتطوعين والجهات المشاركة والرعاة وأولياء الأمور الذين كان لهم جميعاً دور محوري في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه كما أن مؤشرات الأداء الإيجابية ومستوى الرضا الذي لمسناه من المنتسبين وأسرهم يمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة تطوير البرنامج وتقديم مبادرات أكثر ابتكاراً وجودة في الأعوام المقبلة.

وحرص النادي على قياس أثر البرنامج وفق مؤشرات أداء واضحة حيث نفذ 205 تقييما شمل أولياء الأمور والمنتسبين والجهات المشاركة والرعاة بهدف قياس مستوى الرضا ورصد فرص التطوير والاستفادة منها في الارتقاء بالنسخ المقبلة من البرنامج.

واختتم النادي فعاليات البرنامج بالتأكيد على مواصلة تطوير برامجه الصيفية والبناء على ما تحقق من نجاحات بما يواكب تطلعات المنتسبين وأولياء الأمور ويعزز مكانة البرنامج كإحدى المبادرات الصيفية الرائدة التي تجمع بين المتعة والفائدة وترسخ قيم التعلم والإبداع والعمل الجماعي في نفوس الأجيال الناشئة.