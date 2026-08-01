"برجيل" تفتتح أول مركز متكامل للرعاية العاجلة ضمن مركز لجراحة اليوم الواحد في العين 

العين في الأول من أغسطس / وام / افتتحت برجيل القابضة أول مركز للرعاية العاجلة يعمل على مدار الساعة في مدينة العين، وذلك ضمن مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر، ليُعد من أوائل مراكز الرعاية العاجلة في دولة الإمارات التي يتم إنشاؤها داخل مركز لجراحة اليوم الواحد.

ويقدم المركز خدمات تشخيص وعلاج الحالات الطبية والإصابات العاجلة غير المهددة للحياة للبالغين والأطفال، بما يسهم في توفير رعاية سريعة وفعّالة وتقليل الحاجة إلى مراجعة أقسام الطوارئ، كما يخدم سكان الظاهر، وجنوب الظاهر، ومزيد، وأم غافة، والنود، والمناطق المجاورة، بما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة على مدار الساعة في مدينة العين.

حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة في ابوظبي، وسعادة حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية وجودة الحياة - شركة ادنوك، ومريم الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، والدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في مدينة العين، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وعلى هامش الافتتاح، التقى معالي الدكتور سلطان النيادي عدداً من الشباب الإماراتيين أعضاء مجلس شباب برجيل، واطلع على تجاربهم المهنية وأدوارهم في مختلف التخصصات داخل المجموعة، كما ناقش معهم سبل تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القيادات الشابة، وتعزيز فرص النمو المهني، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية.

يخدم المركز نطاقاً سكانياً يضم أكثر من 80 ألف نسمة في منطقة الظاهر والمناطق والمجتمعات المحيطة بها، ويوفر على مدار الساعة خدمات الرعاية العاجلة والتشخيص المتقدم والرعاية التخصصية بالقرب من أماكن سكنهم، بما يسهم في الحد من الزيارات غير الضرورية لأقسام الطوارئ في المستشفيات وتعزيز سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الصحية.

يعمل المركز على مدار الساعة، ويربط بين عيادات الرعاية الأوليةوأقسام الطوارئ، ويُمكن المرضى من الحصول على التقييمالطبي، والخدمات التشخيصية، والعلاج، والمتابعة، والإحالاتللمتابعة خلال الزيارة نفسها.

وقالت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة العين إن افتتاح المركز محطة جديدة في جهود تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لسكان الظاهر والمناطق المجاورة، من خلال توفير رعاية فورية وعالية الجودة على مدار الساعة بالقرب من أماكن سكنهم.