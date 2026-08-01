أبوظبي في الأول من أغسطس / وام / انطلقت أمس منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج ضمن فئة الشباب، في "مبادلة دوم" بنادي الجزيرة، بمشاركة 607 لاعبين ولاعبات يمثلون 51 ناديا، للمنافسة على 96 فئة، في 4 أساليب مختلفة من رياضة الكيك بوكسينج.

وتتواصل الفعاليات التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في يومها الختامي غدا بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة من أصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الإماراتي الخاص.

وقال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد، إن المشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات والأندية والفئات الوزنية، تؤكد النمو المستمر الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج في الدولة، وحرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهاراتهم.

وأضاف أن وجود 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم في اليوم الختامي محطة مهمة ترسخ التزام الاتحاد بترسيخ قيم الشمول والتنوع، ودعم برامج التعاون المشترك مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز حضور رياضة الكيك بوكسينج كرياضة تجمع الجميع في أجواء تنافسية ومجتمعية.