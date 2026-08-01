دبي في الأول من أغسطس/وام/ احتفت "شرطة دبي" بتخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس منطقة حتا والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار “صيفنا أمن وسعادة… ابتكار وقيادة”، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الحكومية والشركاء، بمشاركة 286 طالباً وطالبة من 7 جنسيات.

يأتي تنظيم الدورة في إطار جهود شرطة دبي لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز الوعي الأمني والوطني لديهم، من خلال برامج تدريبية وتوعوية ورياضية وثقافية.

حضر الحفل، الذي أقيم في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وجمع من أولياء الأمور.

وأكد اللواء حارب الشامسي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي بهدف استثمار أوقاتهم.

وقال إن الطلبة هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وإن هذه الدورات تعمق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة، بما يعزز مفاهيم خدمة الوطن والدفاع عنه.

من جانبه، أكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مركز حماية الدولي يطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الطلبة، مشيراً إلى أن البرنامج الصيفي الطلابي يعد من أبرز البرامج التي يحرص المركز على تطويرها سنوياً وتسخير الإمكانات كافة لدعم الطلبة، بما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

بدوره، قال العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن الدورة الصيفية لهذا العام استهدفت 286 طالباً وطالبة من 7 جنسيات، تلقوا تدريبات عسكرية ورياضية، إلى جانب 22 محاضرة ودورة وفعالية، بمشاركة 19 فريق عمل و13 متطوعاً و5 شركاء، مقارنة بـ200 طالب وطالبة من 6 جنسيات في العام الماضي، شاركوا في 16 محاضرة ودورة وفعالية، بمشاركة 14 فريق عمل و7 متطوعين و4 شركاء.

تضمن الحفل الختامي عروضاً وتشكيلات عسكرية قدمها الطلبة، شملت تشكيل عبارة “فخورين بالإمارات”، إلى جانب عروض لفرقة الشغب والدراجات الهوائية والخيالة ووحدة الكلاب البوليسية (K9).