دبي في الأول من أغسطس/وام/ نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي 15 فعالية توعوية ومجتمعية خلال النصف الأول من عام 2026، ركزت على تمكين الموظفات وتعزيز جاهزيتهن لمواكبة المتغيرات، وتنمية مهاراتهن في التواصل والعمل الجماعي، فيما بلغت نسبة رضاهن عن أداء اللجنة 95%.

استهدفت الفعاليات تعزيز التكامل بين دور الموظفة في بيئة العمل ودورها في المجتمع، من خلال برامج تناولت إدارة التوتر والتعامل مع التحديات المتغيرة، ودعم الأبناء خلال التعلم عن بعد، وتعزيز السلامة الرقمية وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب مبادرات اجتماعية خلال شهر رمضان المبارك ركزت على ترسيخ قيم التآلف والتسامح والمحافظة على النعم والموارد.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: “نطلق المبادرات النوعية الداعمة لجهود الهيئة والهادفة إلى تمكين المرأة وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات الهيئة وإمارة دبي.. ونستثمر في الكفاءات الوطنية النسائية لدعم مسيرتها المهنية والقيادية ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، وتعزيز سعادتها وصحتها النفسية والبدنية وجودة حياتها”.

كما نظمت اللجنة فعاليات تزامناً مع “اليوم العالمي للمرأة” و”اليوم العالمي للمهندسات”، سلطت خلالها الضوء على إنجازات الكفاءات النسائية في الهيئة وإسهاماتهن في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات الحيوية.