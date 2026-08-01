اختتام المخيم الكشفي الصيفي الترويحي 2026 بالشارقة

الشارقة في الأول من أغسطس /وام / اختتمت مفوضية كشافة الشارقة أمس فعاليات المخيم الكشفي الصيفي الترويحي لعام 2026 الذي نظمته بمقرها في منطقة البديع تحت شعار «أبناؤنا والصيف» بهدف تقديم برامج صيفية تجمع بين التربية والكشفية والرياضة والفنون والتكنولوجيا والتراث والترفيه بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في رعاية النشء والشباب وتوفير بيئات داعمة للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب.

تضمن المخيم حزمة متكاملة من الأنشطة التي راعت تنوع اهتمامات المشاركين وأعمارهم وشملت الأنشطة الرياضية والترويحية والفنية والأشغال والأنشطة الكشفية إلى جانب ورش الذكاء الاصطناعي والروبوت بما عزز لدى المنتسبين مهارات الابتكار والتفكير والإبداع والعمل الجماعي.

وأكد سعادة ناصر عبيد الشامسي نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات المفوض الدولي رئيس مفوضية كشافة الشارقة أن المخيم ثمرة جهود متواصلة تستهدف تقديم تجربة صيفية نوعية للأبناء والبنات تجمع بين المتعة والتعلم وبناء الشخصية، مشيرًا إلى أن شعار «أبناؤنا والصيف» جاء ليترجم مسؤولية المفوضية تجاه استثمار طاقات النشء والشباب في بيئة آمنة ومحفزة تجمع بين القيم الكشفية والمهارات الحديثة.

ولفت إلى أن تنوع البرامج أسهم في إتاحة تجارب عملية متكاملة للمشاركين، معربًا عن تقديره لأولياء الأمور والجهات والمؤسسات والشركاء الذين أسهموا في إنجاح المخيم ولأعضاء هيئة التدريب واللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهود طوال فترة النشاط.